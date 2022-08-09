網美黃琳擁有甜美臉蛋及火辣身材，就讀大學時被封為「世新女神」，加上五官神似女星楊穎，還被稱為「兇版Angelababy」，昨（8日）在instagram接連曬出兩則影片，只見驚人上帝視角讓傲人車頭燈一覽無遺，上萬粉絲看完直接暴動。

黃琳在instagram曬出兩則影片，影片中只見她身穿比基尼搭配民族風長裙，對著鏡頭擺出甜美笑容，還比出愛心手勢，瞬間融化不少粉絲的心，接著下一則影片，對著擺出嘟嘴俏皮的表情，接著採用由上而下的上帝視角拍攝，只見比基尼幾乎包不住傲人車頭燈，讓粉絲一覽無遺，眼睛大吃冰淇淋，短短半天就吸引3萬多人觀看。

對此，網友看完後集體暴動，紛紛留言：「好喜歡姐姐那個美人痣」、「妳是我每日的快樂來源」、「笑容好甜美」、「比我頭還大，害我戀愛了」、「Very Sweet and Sexy Darling」、「把腳拿開不要遮」、「我的心因為你的笑容溶掉了」、「女神看到妳是我八月份最開心的事」、「漂亮寳貝俏麗可愛」、「到底哪個男人那麼幸運可以跟你交往」。

黃琳除了性感辣照引發關注，日前更是顛覆形象公開醜照，只見她PO出表情還沒擺好被拍的NG照，眼歪嘴斜模樣全曝光，還把該張照片分成3張，最後更是放大臉部表情，並在頭上加了3個問號，似乎疑惑拍照當下怎會擺出這個表情，立刻掀起網友熱議。