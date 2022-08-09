王晶出品的電影《老板娘》，女主角由大陸第一美胸徐冬冬擔當，講述她飾演的飯店老板娘儆惡懲奸的故事，而在日前釋出第2集《老板娘2無間潛行》預告，徐冬冬與這次男演員謝天華攜手合作，帶來更精采的劇情，還有一位性感火辣的女性演員首次登場，就是桂晶晶。

《老板娘》故事講述白玫瑰潛伏到黑幫大哥雷萬豪(謝天華飾)身邊，搜集對方犯罪證據，卻意外揭發對方的神秘身分。主要看點在徐冬冬的大膽性感演出，但這次她遇到的狠腳色，是27歲回族美女桂晶晶，她的臉孔精緻，擁有E罩杯的好身材，性感肯露絕對是她的賣點，兩位女角展現風情，使觀眾大飽眼福外，2人的身材也成為比較話題。

桂晶晶不吝嗇在微博分享自己的好身材。(圖/桂晶晶 微博)

32歲大陸女星徐冬冬當然也不遑多讓，同樣擁有E罩杯火辣身材，甚至還被冠上「第一美胸」封號，近年來活躍在不少網路劇、網路電影中，努力磨練演技，但還是有酸民詆毀她「這位姐真的不紅又賤兮兮的，無語子！」

徐冬冬在微博上發的復古風美照。(圖/徐冬冬 微博)

向來不畏懼酸民攻擊的她，透過微博霸氣寫下「我不賤我只是不紅，謝謝」，正面的態度引來網友紛紛讚賞，「這位姐表現很正常啊，怎麼得罪網友了」、「罵人家幹嘛，真的很無語」、「傷人的話真的要三思之後再說，說話未免太過刻薄」，但目前在她微博主頁上已經找不到該貼文，似乎是該酸民心虛將原貼文刪除。