吉姓鐵工廠老闆與鐘姓員工，今年3月整修北投豐年路一處公寓頂樓，鐵皮被強風吹落到一旁捷運軌道，雖未造成人員受傷，卻導致車身、車架受損，案經台北大眾捷運股份有限公司人員報警，士林地檢署依公共危險罪，對吉、鐘兩人處分緩起訴，為期1年，分別向公庫支付4萬、2萬。

阿吉鐵工廠的老闆和鐘姓員工，今年3月30日上午11點58分，在豐年路2段樓頂進行整修，突然一陣強風，將擺放一旁鐵皮，吹落到捷運高架軌道，當時一台列車行經北投站、復興崗站，司機見異物在軌道上，立刻緊急煞車，但仍因無法臨時停車，車頭撞擊鐵皮。

54歲吉姓老闆立刻進入鐵軌打算移除鐵皮，捷運公司人員則報警，案經檢警偵辦，兩人均坦承不諱並賠償捷運損失，繳納相關罰鍰，加上兩人沒有類似前科，歷此司法偵查程序應有所警惕，考量犯罪情節，捷運公司也同意緩起訴處分，依過失以他法致生舟車往來危險罪嫌，諭令2人在緩起訴處分確定後6個月內一次向公庫支付處分金。