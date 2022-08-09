司法院9日舉行記者會，說明「電子債權憑證新制」試辦執行成效，民事廳廳長周玫芳表示，「電子債權憑證新制」自今年7月1日起試辦，首月共收到2073件聲請核發電子債權憑證強制執行事件，可見司法E化服務，符合實務需求。

周玫芳表示，「電子債權憑證新制」為「線上聲請強制執行」的延伸服務，提供債權人以線上聲請的方式，發給電子文件形式的債權憑證，以提升強制執行程序的效率與服務品質。

「電子債權憑證新制」自今年7月1日起，先由臺北、新北、高雄等3所地方法院試辦，開放金融機關債權人聲請，試辦首月共收到2073件聲請，其中865件已執行終結並發給債權人電子債權憑證。

周玫芳進一步說明，債權人除可以線上閱覽電子債權憑證外，若需向行政機關查調資料，可透過系統下載、列印含一、二維條碼的電子債權憑證，供行政機關掃描、連結進入系統查驗，大幅提升便捷性；此外，債務人也可透過電子債權憑證系統聲請閱覽電子債權憑證，減省往返法院的時間及勞費。