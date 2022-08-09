有著「財經網美」封號的胡采蘋，除了在社群分享相關領域心得外，也會分享生活點滴，而她昨天(8/8)在臉書發文，透露健康亮紅燈，開刀拿掉了腹腔內的1.1公斤肌瘤，表示痛到宛若剖腹，朋友因此開玩笑建議她「應該要坐月子」。

胡采蘋昨天在臉書發文，表示自己過去一個禮拜都在住院，理由是在亞東醫院拿掉了1.1公斤的肌瘤，實在頗為壯觀，而她本來以為很多朋友都做過這個手術，應該就是肚皮切一小條傷口，是很小的刀，大概一周就好了，不料是自己太天真。

胡采蘋透露，術後比想像痛很多，「原來肚子裡面也會痛的！肚子裡面被切掉的肉的切口才是痛的重點，我怎麼會覺得只有傷口會痛！」，朋友說她根本就是剖腹產，切了這麼大一顆肉球「應該要坐月子」，她也坦言真心不知道會這麼痛，「其實心裡真的沒有在緊張，覺得是很平常的手術」。

奇怪的是，胡采蘋開刀前一晚量了血壓，超過150，醫生因此開了降血壓藥物，吃了再量卻又上升至160以上，因此又開一顆，結果吃完飆升到170，越吃越高，由於她平時的血壓約140以下，因此覺得太奇怪，受到不小的驚嚇，但開完刀之後再量，隨即降到了110到130之間，「小弟說這就是標準的焦慮引發高血壓，麻醉一打就降下去了。真的很奇怪，難道身體自己會知道怕嗎？」。

胡采蘋透露，開完刀最痛苦的是，傷口漸漸降低劇痛時，便開始面臨吃東西會很痛的窘境，「腸胃一蠕動，傷口又開始覺得很痛的問題，哎呦完全跟我想的不一樣，根本不是一個小刀嘛！」，她因此被陪病的家人笑，說她還想帶書到醫院看，「你是在想什麼，你能承認自己在開刀嗎！」，胡采蘋因此大嘆：「好喔，該擺爛的時候就是要擺爛」，開玩笑建議大家，一定得跟一個能提醒你正在生病的人作伴，「千萬不要跟生病了還在壓迫你的人作伴，那就是三生之幸了」。