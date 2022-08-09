中共在台灣周邊海域持續擴大軍演，外交部長吳釗燮今天上午舉行國際記者會指出，這次中國的演習，真正的企圖是在改變台海以及區域的現狀，已經為整體局安全帶來極不穩定的因素。呼籲民主國家一起合作，共同研議因應之道。也希望國際社會採取行動，共同扼止中國對台恫嚇以及對外擴張。

吳釗燮今天在外交部舉行「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會，吳釗燮表示，這幾天中國在台灣周邊海域進行聯合軍事行動，已經嚴重威脅區域的和平與安全，他要藉這個場合，再次明確說明我國政府的立場。

一、中國選擇在台灣周邊去進行軍演，不僅在演習區域的劃定上面，嚴重侵犯我國在國際法上所享有的權利，阻礙印太地區最繁忙海空航道之一的正常運作，嚴重影響全球的航運以及貿易的運作，破壞區域的和平與安全。對於中國極其不負責任的行為，我國政府表達嚴厲譴責。

二、中國這一次進行針對性的大規模軍演是毫無道理的藉機挑釁，裴洛西議長訪台只是中國的藉口，中國真正的意圖是多重的。

首先，中國對台灣的軍事威脅已經存在多年，而且持續升高當中，這是一個客觀的事實。中國企圖將台灣海峽內海化，否定台海是國際水道的現狀，以影響國際社會在台海的海空自由航行的權利。這次更以具體行動破壞長久以來台海中線的默契，並且企圖在演習之後，將此常態化，以破壞台海兩岸長久的現狀。

其次，中國也藉機操演其長期以來準備的侵台行動劇本，除了動員大批旗艦飛彈射擊，還搭配網路攻擊、假訊息攻擊、經濟脅迫等，企圖威嚇亂台灣的民心士氣。

最後，中國飛彈試射的範圍很明顯的是想要嚇阻其他國家介入其犯台的意圖，中國演練其反介入區域拒止的這個戰術，讓我們看清楚中國在西太平洋地區的地緣戰略的野心。也就是說，這次中國的演習，真正的企圖是在改變台海以及區域的現狀，而且已經為整體局安全帶來極不穩定的因素。

三、中華民國台灣作為主權獨立的國家，絕對有權利和其他國家進行交往，和透過國際參與對國際社會做出貢獻，台灣人民也有權利透過民主制度表達及國民意志，中國無權干涉也不能改變。我國政府一項秉持四個堅持來應處兩岸關係，也就是堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞，以及堅持台灣的前途，必須遵循台灣人民的意志。

他說，台灣非常感謝勇敢站出來譴責中國作為，並且支持台灣的各國友人，各國的力挺讓台灣人民知道，我們在國際社會上面並不孤單，也讓世界瞭解民主是不會受到威權恫嚇而屈服。

四、中國軍演目前看起來似乎是只針對台灣，但是觀察他在全球各地的作為和企圖，已經不侷限於台灣。中國現在已經一步一步要將東海、台海以及南海連成一線，使其成為中國的內海。

吳釗燮指出，近年來中國解放軍的軍演已經多次穿越第一島鏈，今年5月中國還推動與索羅門，甚至更多太平洋國家簽署安全協議，顯示中國正在太平洋建立戰略據點，而威權主義的擴張也正在東南亞、南亞，甚至非洲和拉丁美洲區域延伸之中。

他說，目前中國對台灣的作為和手段只是找到藉口，但他的言行絕對不會止於台灣，所造成的損害也不會僅止於台灣，我們呼籲所有愛好的自由、民主的國家必須一起合作，共同研議因應之道。

五、在這次我們應處中國軍演的過程中，台灣人民、社會、軍隊與政府都展現了韌性和信心，並且沉著應對。中國試圖讓台灣人擔心害怕，但是我們沒有被嚇到，但不會被擊倒。對台灣人心而言，自由民主的價值存在於我們的DNA，沒有人可以奪走。

吳釗燮重申，台灣將繼續堅持自由、民主的生活方式，以堅定的信心與作為捍衛台灣的主權領土，以及安定繁榮的生活。我們也希望國際社會採取行動，共同扼止中國不負責任的對台恫嚇，以及野心勃勃的對外擴張，共同維護印太區域的自由開放與穩定繁榮。