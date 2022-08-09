昇陽半導體(8028)受惠業外收益躍增助攻，2022年第二季稅後淨利跳增至0.92億元、改寫歷史第四高，每股盈餘（EPS）0.62元，累計上半年稅後淨利倍增至1.6億元、創同期次高，每股盈餘1.08元，優於去年同期追溯調整後的0.43元。

昇陽半導體亦公布2022年7月自結合併營收2.66億元，月增5.13％、年增達18.24％，改寫歷史新高。累計前7月合併營收17.23億元、年增7.37％，續創同期新高。展望後市，由於再生晶圓及晶圓薄化訂單能見度高，法人看好昇陽半導體下半年營運優於上半年。

昇陽半導體第二季合併營收7.3億元，季增0.41％、年增14.7％，改寫歷史次高。營業利益0.59億元，雖季減21.72％、但年增達20.25％，使毛利率27.06％、營益率8.21％，三者均登近3年同期高點。

在本業獲利大致持穩，配合匯兌利益及處分轉投資昇陽電池部分持股助攻，帶動業外獲利達0.43億元挹注下，昇陽半導體第二季稅後淨利0.92億元，季增達33.65％、年增達1.26倍，改寫歷史第四高，每股盈餘0.62元。

累計昇陽半導體上半年合併營收14.57億元、年增16.17％，登同期新高，營業利益1.36億元、年增達42.81％，登近3年同期高，毛利率27.05％、營益率9.37％優於去年同期。配合業外轉盈助攻，稅後淨利1.6億元、年增達1.51倍，創同期次高，每股盈餘1.08元。

展望後市，昇陽半導體指出，AI、5G和電動車需要強大的運算力及更高的能源效率，進而驅動晶圓投片量、先進製程需求，帶動各類晶圓質與量提升。公司能掌握未來幾年產業大幅成長趨勢，將保持靈活彈性，專注於本業、持續提升技術層級，並適時擴大產能。