民進黨新竹市長參選人沈慧虹9日舉行記者會，針對國民黨連日批評將軍村，拒絕政治霸凌專業，要求國民黨停止惡質選風，她指選舉至今不只攻擊她本人，波及公務員及專家學者，更傷害新竹市民的心，嚴正呼籲國民黨打場優質選戰，端出政策牛肉來說服選民。

沈慧虹9日在市議員劉康彥、陳建名、曾資程、施乃如、鄭美娟、議員參選人楊玲宜、林盈徹、劉彥伶陪同下，舉行記者會，她說今站出來是要捍衛市府同仁與專家學者，和市民的尊嚴與情感。

沈慧虹說，竹市改變持續進行，選舉只是一時，但國民黨只為達成政治目的，把大家說得一文不值、更嚴重傷害整座城市。

她也舉例新竹公園、動物園、南寮漁港、隆恩圳、前後站地下道等建設，「大家還記得8年前尚未改造的樣子嗎？」她強調，這都是專家學者與市府同仁日以繼夜、風雨無阻的努力，因堅信新竹市民值得，也應該擁有這樣的城市。

針對將軍村，沈慧虹感嘆表示，2014年前市長許明財怪手向著將軍村，2015年林智堅市長搶救將軍村、指定為歷史建築。

她說，「將軍村的價值就是新竹市的價值，包容、多元共好，」呼籲國民黨不要為選舉失去是非，打場優質選戰、端出政策牛肉說服選民，「不要把家打爛了，再說你可以做得多好。」

沈慧虹過去任副市長期間參與市府重大建設會報，她也說明，以往設計通常由公部門跟建築師直接對話，容易為執行而執行，會報帶入市民意見與專家學者意見，擴大更多參與。

市議員陳建名表示，國民黨是「選前收割、選舉抹黑」，將軍村當初完工時，林耕仁不但在臉書分享修復影片，隔了半年還邀請大家走訪將軍村，批評「不曉得林耕仁是失憶，還是為了選舉，污衊市府？」他也強調，國民黨過去執政多年不做，為何還能期待他們為新竹眷村文化努力？

市議員劉康彥指出，市府有政風主計內控，外部還有審計監察，若有不法早被偵辦，不需等到國民黨表演，並一再使用「五人幫」惡質影射，尤其張善政也承認，放任議員參選人凌濤、謝克洋等人，對竹市的建設說三道四，就是為了選舉分進合擊。

劉康彥要問凌濤、謝克洋，有待過新竹市嗎？有來過將軍村任何一場展覽講座嗎？他也強調，若國民黨對任何標案有疑慮，大可去提告，讓事情水落石出，不要為了選舉，讓基層、認真的公務同仁心生恐懼，糟蹋用熱情改變城市的建築師、設計師。