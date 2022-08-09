陳明通慘了！台大：將組審定會查是否違反學術倫理 11:522022/08/09 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國安局長陳明通將會被台大調查是否違反學術倫理 。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台大已認定民進黨桃園市長參選人林智堅在大國發所的碩士論文涉嫌抄襲，外界質疑那他的指導老師陳明通涉嫌違反學術倫理！台大主秘王根樹今天表示，關於陳師的案子，學校已獲檢舉，將依照相關關定，組成審定委員會調查及審定。 林智堅論文嚴重抄襲 台大核定撤銷碩士學位 林智堅論文涉抄襲 管中閔：對台大校譽傷害甚鉅 台大認定林智堅論文抄襲 原因曝光 #台大 #陳明通 #林智堅 #論文抄襲 #審定會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 張善政辦公室再批竹市府5人幫 要求林智堅說清楚 16:252022/08/08 政治 賴香伶上專訪帶論文 諷刺陳林：老師只會開書單要我看 12:322022/08/08 政治 遭林智堅批好為人師 張善政：回台大說清楚論文較重要 16:262022/08/07 政治 懶人包》台大認定林智堅抄襲 論文門風波一次看 11:292022/08/09 政治 藍營控五人幫亂象 賴香伶：公開透明與清廉盼林智堅盡速釐清 11:092022/08/09 政治 柯志恩再批論文案 籲蔣萬安小心應戰北市三腳督 15:542022/08/08 政治 張善政行腳開跑 要林智堅說清楚「五人幫」爭議 10:332022/08/09 政治 陳明通出品 香港議題碩論赫見5胞胎 04:102022/08/08 政治要聞 花45萬做350份問卷 國民黨酸林智堅離譜 04:102022/08/09 政治要聞 林智堅駁政治霸凌專業 市府將告 04:102022/08/09 政治要聞 林智堅砸45萬做350份問卷 國民黨：最起碼要1500份 13:472022/08/08 政治 直播》林智堅論文嚴重抄襲 台大核定撤銷碩士學位 10:262022/08/09 生活 台大認定林智堅論文抄襲 原因曝光 11:402022/08/09 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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