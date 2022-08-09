台大已認定民進黨桃園市長參選人林智堅在大國發所的碩士論文涉嫌抄襲，外界質疑那他的指導老師陳明通涉嫌違反學術倫理！台大主秘王根樹今天表示，關於陳師的案子，學校已獲檢舉，將依照相關關定，組成審定委員會調查及審定。