澳洲西太平洋銀行與墨爾本研究所9日公布澳洲8月消費者信心指數，結果較前一個月下滑3％，降至疫情爆發初期以來低點，這已是該指數連續第9個月走跌。

另外在分項指數還顯示，民眾對未來12個月的經濟前景信心也下跌8％、未來5年前景則滑落1％。

調查專家指出，消費者信心日益悲觀，有部分反映澳洲央行為了抑制通膨持續延燒，上周再度升息兩碼，並還警告利率還可能上調。然而受限於生活成本增加與利率不斷攀高，導致民眾對前景也日益感到悲觀。