梁赫群覺得爸爸偏心，讓他到國外偏鄉留學。（中天綜合台提供）

楊皓如被英國「紳士文化」吸引。（中天綜合台提供）

謝忻在英國留學說，曾因喝太醉而睡在路邊。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（10日）晚9點播出「『這些』爸媽不知道的事！原來出國留學玩得好荒唐？！」主持人阿Ken曾到加拿大留學，浪漫往事讓他超回味：「跟一個女孩子喝得有點醉，冬天又很冷，就靠近一點互相取暖，這時候忽然下雪了，我們互相看著對方，就這樣自然而然的接吻了。」媲美電影情節的經歷，讓錄影來賓很羨慕，唯獨安心亞語帶質疑：「你有這麼浪漫？」阿Ken則笑回：「妳不知道那天晚上我們有多瘋狂啊！」

也曾留學過的梁赫群說：「那時候我已經在工作，突然有一天爸爸說他準備了一筆『冤枉錢』，讓我跟弟弟（梁正群）可以去外面走走看看。」雖然有爸爸贊助留學金，但梁赫群仍覺得他很偏心，因為弟弟被安排在大城市的學校，他卻到了偏鄉：「雖然我跟他們長得不像，但我真的很不解！」後來梁赫群竟替自己辦轉學：「我在語言中心念完4個月後，我就去申請另一個學校入學，這其實很好申請，而且我覺得在那個過程中，會發現其實這些事情並沒有那麼難。」

楊皓如則因為被英國「紳士文化」吸引，選擇到英國留學，但現實卻不如想像中美好：「英國有句話說『天黑之後，倫敦就不像倫敦了』，很多人在街上賣毒，警察都睜一隻眼閉一隻眼。」她還在師生聚會上遇到恐怖經歷：「那次去老師家烤肉，夜幕低垂時，他叫我去閣樓看他的素描畫，結果全都是裸女圖，我嚇得落荒而逃。」同樣也在英國留學的謝忻則補充，英國人其實很瘋狂：「夏天有一個三天三夜的嘉年華，我人生第一次因為喝太多酒，早上醒來人在公園，我沒被『撿屍』，是因為周圍的人都還在地上。」

張立東則因家庭因素，把留學機會讓給妹妹：「我們畢業後都想出國念書，也都申請上國外學校，但因為我是單親，我媽這樣經濟負擔會太大，而且我很怕讀不完，會害媽媽花更多錢，所以我就讓我妹去。」妹妹也因此很感謝他的決定，而他會進演藝圈，妹妹也算是推手：「因為是她幫我報名《超級模王大道》這個比賽，這也等於是她的報恩。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間9點《同學來了》。