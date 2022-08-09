住在北部的柯姓男子於今年2月底在北部一處海邊拾獲一飄香怪石，經送往國立高雄大學鑑定，鑑定為龍涎香真品。此塊龍涎香是白色、鵝卵石狀外觀，重約146公克，校方表示，這是台灣本島海灘發現首例真品龍涎香。
國立高雄大學生命科學副教授鄭竣亦開發獨特的「龍涎香（ambergris）」檢測技術，日前協助檢測柯姓民眾淨灘所拾獲異香怪石，發現「龍涎香素（ambrein）」特有且強烈訊號，除了確認是質地上等的真品，也是所經手鑑定案中，台灣本島海灘（發現）首例。
從事資訊業的柯姓男子表示，他之前因為得知鄭竣亦曾經於2020年幫助蘭嶼的李先生鑑定龍涎香，因此透過電子郵件與鄭聯繫。因為疫情的關係，柯姓男子雖然早已得知鑑定結果，他於8月4日特地全家南下到高雄大學拜訪，由鄭竣亦開立鑑定書。
對於此塊龍涎香，柯姓男子表示，他計畫收藏傳家，若有適當時機也願意公開展覽，藉此鼓勵國人重視海廢議題，踴躍響應淨灘、維護海洋生態永續。
「這是我經手的數百件鑑定案中，極少數且上等真品。」高雄大學生命科學副教授鄭竣亦利用「核磁共振光譜（NMR）技術，從NMR圖譜中發現「龍涎香素」專屬訊號，確定柯所拾獲的是真品無誤。
至於此顆龍涎香的市價約多少錢？鄭竣亦對此持保留態度，避免影響日後轉賣的價格行情。2020年蘭嶼李先生拾獲的4公斤重龍涎香，當時曾有一家海洋博物館方估算約600萬元新台幣。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。