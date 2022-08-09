住在北部的柯姓男子在海邊拾獲龍涎香（紅圈處）。（柯先生提供／林瑞益高雄傳真）

住在北部的柯姓男子於今年2月底在北部一處海邊拾獲一飄香怪石，經送往國立高雄大學鑑定，鑑定為龍涎香真品。此塊龍涎香是白色、鵝卵石狀外觀，重約146公克，校方表示，這是台灣本島海灘發現首例真品龍涎香。

國立高雄大學生命科學副教授鄭竣亦開發獨特的「龍涎香（ambergris）」檢測技術，日前協助檢測柯姓民眾淨灘所拾獲異香怪石，發現「龍涎香素（ambrein）」特有且強烈訊號，除了確認是質地上等的真品，也是所經手鑑定案中，台灣本島海灘（發現）首例。

從事資訊業的柯姓男子表示，他之前因為得知鄭竣亦曾經於2020年幫助蘭嶼的李先生鑑定龍涎香，因此透過電子郵件與鄭聯繫。因為疫情的關係，柯姓男子雖然早已得知鑑定結果，他於8月4日特地全家南下到高雄大學拜訪，由鄭竣亦開立鑑定書。

對於此塊龍涎香，柯姓男子表示，他計畫收藏傳家，若有適當時機也願意公開展覽，藉此鼓勵國人重視海廢議題，踴躍響應淨灘、維護海洋生態永續。

「這是我經手的數百件鑑定案中，極少數且上等真品。」高雄大學生命科學副教授鄭竣亦利用「核磁共振光譜（NMR）技術，從NMR圖譜中發現「龍涎香素」專屬訊號，確定柯所拾獲的是真品無誤。

至於此顆龍涎香的市價約多少錢？鄭竣亦對此持保留態度，避免影響日後轉賣的價格行情。2020年蘭嶼李先生拾獲的4公斤重龍涎香，當時曾有一家海洋博物館方估算約600萬元新台幣。