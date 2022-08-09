高雄一名林姓工人之前就因為酒駕遭吊銷駕照，沒想到這次又因騎車沒打燈被攔查，被發現酒駕，酒測值為0.33，他自稱是喝1瓶藥酒消暑，不過身上濃濃酒味，也讓員警研判不只喝一瓶，除被開單，還得面臨公共危險罪刑責。

小港分局漢民派出所員警4日17時許執行巡邏勤務，行經小港區店鳳街及店仔後街口時，發現一名林姓男子騎乘機車轉彎沒打方向燈，立即上前將人攔下後，發現他散發陣陣酒氣，經初步檢測後果然有酒精反應，再以酒測器施測，酒測值為0.33，超過標準，更查出他因3年前就因酒駕，駕照早已被吊銷。

林男在小港區大林蒲一帶做工，當天下班後準備騎車轉搭捷運回前鎮，自稱因因為天氣炎熱在工作時喝保力達酒消暑，沒想到酒測竟超出標準，但依警方經驗，直呼：「你應該不只喝一瓶」，林男也只能無言以對，依法將面臨公共危險罪刑責處罰。

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