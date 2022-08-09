檢警專案群組，由檢察官指揮調度、指導偵辦方向及適法性，補足聲押要件，增加准押率。（新北市警局提供）

街頭暴力事件易讓民眾恐慌，新北市警察局在既有快打部隊基礎下，啟動「快打2.0-PLUS」，結合科技辦案與檢警連線，再透過警政資料系統整合，可迅速掌握行蹤及幕後幫派背景，6月啟用迄今，順利打擊7件重大治安案件，查獲112人到案，16人聲押、15羈押獲准，准押率達9成以上。

新北市警局表示，快速打擊犯罪部隊，簡稱快打部隊，是2011年，由當時的副市長侯友宜提出，統合保安警察大隊等現有警力，以快速、機動、專業，在第一時間抵達案發現場、以優勢警力打擊街頭犯罪，當時是由派出所發動，被稱為「快打1.0階段」。

新北市警察局長黃宗仁上任後，將快打部隊增加線上刑大、保大、交大等巡邏警力，除原先派出所警力，添加線上大隊巡邏警力第一時間支援，協助追蹤攔查通報車輛，提升攔截圍捕的成功率。

新北市警局指出，隨著民眾意識逐漸的改變，街頭暴力治安事件不像從前可以破案就好，更要求破案速度，新北市警察局首創「檢警專案平台」，由檢察官指揮調度、指導偵辦方向及適法性，補足聲押要件，力求羈押滋事分子，建構專案小組任務編組、明確任務分工，快速查緝犯嫌到案，達到遏止街頭暴力犯罪效果。

6月啟動「快打2.0 PLUS」機制後，已有7件重大治安案件運用該機制，准押率達9成以上，且多數案件都在案件發生後12小時內破案，且犯罪者不再是隔天就被交保，更有效約束犯罪者，壓制犯罪者氣焰。

新北市長侯友宜今天出席治安會報時表示，他雖已從警察身份退休，但治安、公安都是他重要的工作，打擊犯罪絕對不是單一警察的事情，必須要靠市府各團隊來一起來努力，他也向在場警方喊話，只要專心做事，別受到其他干擾，他會全力支持警察。