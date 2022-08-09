新竹市一名在醫院上班的已婚女子與另名已婚男同事出軌，兩人還大膽在醫院地下室發生性行為，其丈夫不滿婚姻被介入，憤而控告男方侵害配偶權求償。新竹地院審結，判男方要賠償60萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張，妻子小婷（化名）與曾姓男子均在醫院工作，但曾男明知女方已婚，仍於2019年12月間於醫院的地下室1樓與小婷發生性關係，此後曾男食髓知味，陸續在於新竹市的公寓等地與小婷交歡，他認為曾男的行為已經嚴重侵害他的配偶權，故依法向曾男求償100萬元。

新竹地院審理時，曾男並未到場辯論，也未提供書狀聲明，法官參酌曾妻控告曾男及小婷侵害配偶權的判決，發現該案審理時，曾男曾坦承有與小婷發生數次性行為，故認定人夫主張為真。

法官認定，曾男與小婷的行為明顯逾越一般男女的正常社交分際，達到破壞人夫的婚姻圓滿，侵害配偶權情節重大，認為人夫求償有據，審酌雙方社會經濟地位等一切情狀，判曾男要賠償60萬元為適當。可上訴。