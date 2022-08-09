不少澳洲消費者現在頭很大，因為當地通膨大增，加上銀行利率上揚，房價又走跌，因此家庭生計愈來愈困難，於是民眾信心也愈來愈薄弱。

9日，根據Westpac銀行最新當地消費者信心指數，8月下跌3%至81.2%，表示樂觀者數量持續下降，隨時都會被悲觀氣氛超車。自2021年11月以來，該指數每個月都在下滑，期間共跌近23%，已降到2008至2009年全球金融海嘯低水位位置。

澳洲連4個月升息下，當地利率也急增至1.85%。與許多已開發國家一樣，澳洲也正大幅緊縮貨幣，試圖抑制大漲的物價。但澳洲民眾信心每況愈下，一方面要承受房貸大增的壓力，另方面要殘忍面對房價不漲反跌的事實。

澳洲Westpac銀行認為，過去9個月，當地消費者信心走跌，主要是反映物價大漲導致消費力減弱的一種情緒。而這種負面情緒的幅度，幾乎與未來12個月預估景氣不佳的一樣大。

因此，在澳洲民眾對將來1年經濟成長不看好之下，就連買汽車與家電等一般消費性耐久財商品的採購時間，也都大幅減少8.4%。因為買不下手，看了也是白看。反觀澳洲人力市場方面，只有一些認為目前在48年低點的3.5%失業率會增加。