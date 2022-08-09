近期境外敵對勢力頻頻發動網路攻擊，癱瘓總統府、外交部、國防部、內政部等官網，甚至駭客侵入系統更改網路業面，同時假訊息鋪天蓋地而來。對此，內政部長徐國勇今天表示，內政部對假訊息會積極查處，相關調查正在處理中。

行政院發言人羅秉成日前表示，近期網路攻擊對象、樣態多變，多以造成各部會官網阻塞，所幸平時資安演練韌性足夠未造成危害，行政院資安處也啟動24小時巡檢部會網站，提高戒備。

面對假訊息及網路攻擊等事件，徐國勇跟法務部長蔡清祥今天一同出席調解案件榮獲中央各項績優人員表揚大會，徐國勇表示，內政部對假訊息會積極查處，駭客攻擊部分，行政院資安相關部門都在加緊處理中，像是重新檢視防火牆、放寬頻寬等，相關查處都在處理中。

至於目前查處的情況，蔡清祥說，調查局積極蒐集相關資料當中，要看搜查證據的結果再進一步查辦。

另外，過往總統、行政院長都會出席親自頒獎，今年雙雙缺席，徐國勇致詞時表示，近期因為中國演習等因素，總統跟院長公務繁忙，不克出席，但我們只要團結，都能度過一切難關，就像調解一樣，用愛心、耐心、堅定信心，相信一切難關都能度過。