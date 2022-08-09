女星小甜甜（張可昀）2021年雙喜臨門，不只升格當人妻，並在7月生下女兒「米苔目」，小甜甜專心照顧女兒、也不忘積極瘦身，但她卻發現身體不對勁，越控制體重越重，就醫後發現有甲狀腺低下、雄性激素過盛和多囊性卵巢，小甜甜雖然積極接受治療，但她也被下禁孕令，讓小甜甜不禁感嘆：「有點小遺憾，因為我真的很想給米苔目一個手足」。

37歲小甜甜昨（8日）發文表示，她產後體質改變，目前有甲狀腺低下、雄性激素過盛和多囊性卵巢，醫生告訴她，多囊性卵巢已經是文明病，壓力、煩惱也可能產生，「醫生說他真的很少看到多囊跟甲狀腺低下一起並存，再加一個雄性激素過盛」。

雖然小甜甜積極接受治療，但因吃的藥有內固醇，就算不吃不喝也會胖，也讓她感慨說，要先學會接受這一切的轉變，目前先持續治療、追蹤，2個月抽血一次，同時，小甜甜也被下禁孕令，她不禁感嘆：「有點小遺憾，因為我真的很想給米苔目一個手足」。

小甜甜面對身體狀況仍相當正向、積極，雖然外型會無法控制的走樣，難免會感到難過和沒自信，不過她認為：「不知道的人嘲笑我們，剛好讓我們學習饒恕，其他的乖乖聽醫生的話，我相信我們都會康復的」，表示會為了孩子努力，小甜甜發文吸引網鼓勵要加油，並希望她早日康復。