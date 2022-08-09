諸多不確定性未除，使得景氣前景未明，富蘭克林證券投顧建議，採多元布局投資級與非投資級債，投資級債因受惠景氣衰退或趨緩環境，非投資級債則有良好的企業體質與高殖利率水準，均極具投資吸引力。

統計近一周固定收益型ETF淨流入68.1億美元，以美國獲淨流入55.05億美元為主，全球與歐洲分別獲0.43億美元與4.96億美元淨流入，新興市場債獲5.72億美元淨流入。以投資信評類別觀察，投資級固定收益ETF獲淨流入32.88億美元，非投資級固定收益ETF也獲淨流入15.62億美元。另就美國投資公司協會（ICI）資料顯示，截至8月3日美國貨幣基金規模為4.58兆美元，較前一周減少0.31％。

富蘭克林證券投顧建議，採取靈活配置策略的美國價值平衡型基金為核心，讓經理人自動聚焦最具吸引力的收益和資本利得機會，擔心衰退風險，可留意美債殖利率彈升後債券基金的佈局機會，首選美元計價且高信評的波灣債券基金。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，美國經濟已出現技術性衰退，個別產業的差異化擴大，仍有些高品質、營運模式具防禦性、及獲利、現金流與股利穩定的企業表現突出。債市來看，投資級債與非投資級債的殖利率均已攀揚，投資級債吸引擔憂經濟前景的資金湧入，非投資級債債信基本面較過去堅實，可望避免過去經濟危機時，出現違約大幅攀升狀況。

美盛美國非投資等級債券基金經理人肯尼思．里奇認為，就非投資級債市而言，企業資產負債表自2020年以來已顯著改善，目前評價面即便再修正20％，企業資產保障倍數，仍顯著優於前兩次經濟衰退期，加上這波殖利率一度彈升至近9％高位，也提供價格下跌的良好緩衝，後市投資吸引力看好不變。