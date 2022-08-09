全球股市受惠財報利多支撐，連續第三周收紅，美歐陸公佈7月製造業指數放緩，美國眾議院議長裴洛西訪台，引發區域情勢緊張，一度壓抑股市表現，所幸美國7月非農就業數據人口創2月以來最大增長，稍化解市場對景氣面擔憂，加上企業財報優於預期，激勵美股科技股漲勢領先，累計全球股市近一周上漲0.31％，新興股市上漲0.97％。

統計近一周股票型ETF資金持續淨流入，金額稍降至65.11億美元，主要流入美國41.27億美元、全球22.63億美元，大陸、亞太與新興市場分別淨流入7.66億美元、3.92億美元與4.78億美元，但歐洲仍持續遭流出16.88億美元。產業ETF流淨入產業為科技、醫療保健與非核心消費，前三大淨流出產業為能源、主題型及不動產。

富蘭克林證券投顧表示，後市須關注在美、德、法、陸公佈通膨率，及聯準會（Fed）官員談話，根據Factset統計，已有87％史坦普500企業公布財報，獲利優於預期比例達75％，略低於過去五年平均的77％，其中以能源、科技、醫療和房地產股獲利優於預期比率較高。

史坦普500企業第二季獲利預估成長6.7％，第三季和第四季獲利預估5.8％及6.1％，全年獲利預估成長8.9％。美國7月非農就業報告顯示，多數產業就業增長穩健，通膨很難迅速回到2％水準，應做好Fed再積極升息的準備。

富蘭克林證券投顧建議，股市掌握三大主軸，看好基礎建設及公用事業產業，較不受景氣循環影響及通膨轉嫁的防禦優勢；科技和生技產業型基金評價面回歸合理，且長期創新趨勢正向，另著眼大陸雖面臨疫情反覆、房地產市場等議題，但基本面改善及相對其餘國家有更為充足的政策寬鬆空間，仍將支撐中長期投資價值。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利指出，目前面臨最大的風險就是不確定性，但基礎建設產業受到景氣放緩、通膨、利率風險和地緣政治風險等總經變數的影響很輕微，甚至可將通膨和利率風險轉嫁出去，且現階段基礎建設股有四大利基，即攻守兼備、提供穩定且高度可預測的現金流、獨特的通膨轉嫁優勢、長期結構性成長機會。