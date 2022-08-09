繼大陸造車重鎮上海恢復生產後，車市持續復甦。大陸乘聯會9日公布，7月乘用車市場零售達到181.8萬輛，年增20.4％，是以往10年的次高增速。1～7月累計零售1,107.9萬輛，年減3.5％。

乘聯會指出，4、5月因疫情遲滯的產能和需求將在6～7月持續釋放。主流車企均強化了優惠活動，努力彌補前期因疫情造成的銷量損失、追回年度預期目標。

此外，涉及長三角地區的大陸國產零部件體系供應商逐步恢復基本供貨，促進生產迅速恢復。7月乘用車生產215.8萬輛，年增41.6％，月減2.2％，產業鏈保供措施見效。

新能源車方面，7月新能源乘用車批發銷量達56.4萬輛，年增123.7％，月減1.1％。1～7月新能源乘用車批發303.0萬輛，年增123.0％。

7月新能源乘用車零售銷量達48.6萬輛，年增117.3％，月減8.5％，1～7月形成「W型」走勢。1～7月新能源乘用車零售273.3萬輛，年增121.5％。