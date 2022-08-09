黨產會認定救國團資產與多筆土地建物為不當黨產，將收為國有，救國團主任葛永光今(9)日表示，黨產會嚴重違背轉型正義釐清真相、追求和解共生的目的，令成千無辜員工與家庭生計頓時陷入困境，心狠手辣的程度比戰爭還要可怕。

針對黨產會在7月底宣布沒收救國團61筆土地、建物及新台幣16億3507萬元財產，救國團今日召開記者會，葛永光提到，第一審行政法院尚未就救國團是否為附隨組織部分作出宣判，且雙方已經過8次協商溝通，雙方距離逐漸拉近之時，不料黨產會竟以突襲方式，片面終止談判，逕自召開記者會，對救國團做出處分，完全藐視司法和違背誠信原則。

葛永光也說，世界上不論哪個國家，執政者都應該以信立國、以誠待民，這是任何一個掌權者的基本信念，然而今天黨產會從頭到尾就是一個字「騙」。

葛永光並提到，黨產會與救國團在8次協商中至少達成5點共識，第1個共識是：以民國78年救國團遵照人團法登記為公益社團法人前的財產作為分界點。第2個共識是：青年活動中心救國團可以爭取回租繼續營運。第3個共識是：和解重點在聲明的內容，而非金錢，雙方在金額數字上也已逐漸接近，保留繼續協商的空間。第4個共識是：和解聲明之內容已漸趨於接近。第5個共識是：黨產會也希望救國團能正常營運，永續經營，持續為社會服務。以上內容都有文字紀錄，將來都將呈交法庭作為證明。

葛永光說，雙方在第7次協商時，黨產會不知為何突然換掉副主孫斌委，改派委員代表許有為，7月19日第8次協商時，許有為還表示應繼續修正和解聲明內容，且未曾表示即將做出行政處分，不料剛過一週，竟突然對救國團抄家滅族。

葛永光說，倘若法院不准停止執行黨產會這極度荒謬的行政處分，救國團勢必資遣1700位員工，及解聘5000餘位教師、教練，而每年1562萬人次消費者及353萬人次弱勢族群的服務，都可能被迫終止。對於救國團員工的勞動人權，呼籲勞動部也應該出來關心，不能視若無睹、推卸責任。