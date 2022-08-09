台北市議員應曉薇（右三）召開記者會公布10名遭詐騙民眾陳情內容。（陳薏云攝影）

全台至少5000名國人被拐賣至柬埔寨詐騙，此事引起全國矚目，國民黨台北市議員應曉薇9日表示，自己接獲約10名赴柬埔寨打工的台籍公民求救，詐騙集團謊稱提供優渥待遇，後若被騙公民不從則需負擔150萬賠償金，若付不出就被逼賣腎或人口販賣，每天活在被虐、恐嚇環境之中。

應曉薇9日上午召開記者會，公布陳情人對話內容，表示民眾私訊稱「我們看了求職應徵，被騙到柬埔寨來，因為我們不想做詐騙，而導致要背負龐大的賠付金額」、「我們有幾個是被台灣的求職廣告騙到柬埔寨做詐騙，因為我們不想做（詐騙），他們就要我們賠付2萬5（約台幣75萬元）至5萬美金（約台幣150萬元）不等的賠付，我們根本拿不出來，他們就要帶我們去賣腎或賣到其他黑公司」。

應曉薇補充，被騙民眾每天只有固定時間可以用通訊軟體請親友匯贖金，否則就被威脅，販賣。應曉薇蒐集完相關資訊後，已於7月5日向警方依法告發，也有台灣詐騙首腦陸續落網，但即使已提供台人被囚禁定位圖，因兩國無邦交，官方尚無有效營救對策。

她表示，全球反詐騙組織宣告拒救8月3日後赴柬埔寨台灣人，自己則透過關係請當地企業試圖營救遭囚禁的民眾，但柬埔寨台商也表示，當地軍警關係複雜，營救困難，怕付了錢還救不到人，「水很深。」而她也曾聯繫被囚台人家人，家人如驚弓之鳥，都不敢報案。

應曉薇認為，單純付贖金用錢解決問題，也恐讓國際詐騙集團食髓知味更加猖獗，目前接獲的10人陳情皆非台北市民，已將資料丟轉交給警方，因此怎麼救正考驗警政署智慧，畢竟仍有許多無辜受害者等著被救援。