2022台灣機器人與智慧自動化展(TAIROS)即將在8月底開展，鈺創(5351)攜手旗下鈺立微電子，聯合展出次世代雙目視覺傳感融合3D處理晶片eSP879，其內建3D深度引擎乃採用新一代演算法，讓雙目視覺在室外強光或低光源環境中，皆可達到高水準3D影像深度資訊擷取的表現，有別於市面上飛時測距(ToF)及結構光方案，eSP879晶片專注於處理物體邊緣，因此大幅度降低資料運算的消耗與頻寬，在應用場景的適性更多元更有效的降低成本。

隨著機器人、智慧製造及AR /VR/元宇宙應用不斷擴大，3D視覺在機器人及自駕車和AR/VR等智慧領域以及元宇宙應用扮演十分重要角色，對精度及效能要求更為提高。eSP879雙目視覺傳感融合3D處理晶片所擷取的3D影像，經由分析後可產生被攝景物深度距離的深度圖像，具高清晰度及低雜訊特性，並可經由系統轉化成為3D點雲(Point-Cloud)資訊，可應用於SLAM以及機器人避障，深度學習物件辨識等應用，在元宇宙的科技領域範疇甚是關鍵。

該晶片eSP879可同步控制兩個水平放置的高畫質攝影機之時序與圖像品質以補捉即時的3D影像，擷取每秒達超過100張30點3D點雲(Point-Cloud)資料，並透過SuperSpeed USB 3.1 Gen1或MIPI介面傳輸，將高畫質料和深度資料同步傳送到主機，讓系統軟體有最大的彈性發揮最佳的影像辨識效能，創造出優異的使用者體驗。eSP879的邊緣優化深度引擎，讓應用場景的適用性更多元，無論在室內/戶外、強光/黑暗、遠距/近距，均能提供最佳的深度圖影像效能，讓使用環境不受局限，有利於科技多元化應用之發展，且能大幅降低系統的硬體和軟體運算需求。