高市議會第3屆第8次定期大會昨起進行施政報告與質詢，今天是第2天，陳其邁從早到晚都在議會備詢，柯志恩下午4時將突襲旁聽，並拜會國民黨團與請益，格外引發外界關注。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（9）日本來無公開行程，稍早突然發採通，下午4時將赴高雄市議會旁聽議員質詢，但疑因疫情關係無法上3樓旁聽席，事後又改成向國民黨團請益，這也是柯志恩首度與對手高雄市長陳其邁「在同一時空」，但因陳其邁在1樓議事廳備詢，柯志恩1樓國民黨團辦公室，雙方並不會有實質互動。

高市議會第3屆第8次定期大會昨起進行施政報告與質詢，今天是第2天，陳其邁從早到晚都在議會備詢，柯志恩下午4時將赴議會拜會國民黨團與請益市政議題，4時20分再接受媒體聯訪，此行程格外引發外界關注。

今下午4時前後，表定為國民黨議員質詢時間，雙方同一時間雖然都在議會，但場地不同，因此陳其邁不會與柯志恩有直接互動，雖然仍是「王不見王」，但這也是柯志恩參選以來，與陳其邁最近的距離。對此，陳其邁僅以「尊重議會」4字回應，不願多談。

柯志恩今也在臉書發言批評，高雄低薪要陳其邁「邁擱裝傻」，她引用去年人力銀行調查19縣市薪資，高雄平均月薪3.3萬元，排名第8。低於新竹縣市4.2萬元、台北4萬元、新北市和桃園市3.7萬元、苗栗縣3.6萬元、台中市3.5萬元。

對此，陳其邁說，對於選舉議題、對市府批評方面，請發言人回應。高市府發言人張硯卿反擊指出，根據今年5月勞退最新數據，6都當中平均薪資最後1名是台中，希望柯志恩委員不要用過時且錯誤的非官方數字混淆、唱衰高雄。高雄的工資成長率是6都第1，市府持續努力改善高雄薪資水平，希望柯志恩委員不要持續從台北看高雄，發言前要好好做功課。

針對國民黨高市議員李眉蓁今質詢批評，陳其邁只會吹牛、割稻尾，陳其邁回應，對於國民黨在議會質詢予以尊重，但不要用錯誤的資訊數字以偏概全，尤其是在選舉的時候，這樣比較不好，呼籲還是就事論事。

陳其邁也提到，昨天答詢時說「用生命權利捍衛高雄」的心境，高雄面臨極端氣候的挑戰，像土石流潛勢區域在去年1天，必須撤離2200多位居民，所以他每一分每一秒對於市民安全都念茲在茲，不管推動產業轉型或偏鄉照顧都會全力以付，會實實在在打拚，謙虛傾聽民意。