解放軍東部戰區「封台」實戰軍演

美國退役軍官警告，五角大廈打算讓海軍陸戰隊轉型，成為更迅捷、裝備更輕的戰鬥力，將會導致他們在美中為台灣衝突的戰鬥中失敗。

據《南華早報》（South China Morning Post）8日報導，就在解放軍4—7日進行「封台」實戰大規模軍演之際，美國海軍陸戰隊退役少校蓋爾（Franz Gayl）在《陸戰隊時報》（Marine Corps Times）上發表文章指出，由於美國海軍陸戰隊將失去歷經時間考驗的「空地特遣隊（MAGTF）」重裝甲戰力，以減少戰鬥傷亡，在保衛台灣方面的任務「注定要失敗」。

蓋爾指出，這之所以重要，是因為分析證明，萬一美國印太司令部（US Indo-Pacific Command）面臨台灣緊急事態，海軍陸戰隊將是致勝關鍵。他直指，台灣對北京的意義始終大於美國。由於台灣無關美國的生存，美方不願蒙受損失，將因此而輸掉一場為台灣而打的戰鬥。

美國海軍陸戰隊司令柏格（David Berger）2020年提出為期10年的「2030年部隊設計」（Force Design 2030）計畫，預定在2030年以前，裁減旗下18.2萬部隊中的近7%。

就重裝甲來說，步兵營將從24個減為21個、火砲連從21個減成5個，而兩棲戰車連則從6個減為4個。此外，MV-22「魚鷹」（Osprey）重型運輸機也將減少。

柏格在5月的「2030年部隊設計」更新報告中說，美國陸戰隊把解放軍當標竿，正將部隊現代化。然而，這計畫卻廣受曾打過越戰和兩場波灣戰爭的退役將領重砲抨擊，引爆了有關陸戰隊角色進化，還有海軍特戰隊理念的辯論。

另一方面，威爾森（Gary Wilson），伍茲（William Woods）和威利（Michael Wyly）等3位美國海軍陸戰隊退役將領4日也要求，重新考慮相關計畫，說這充滿瑕疵的作戰概念令人憂心忡忡。

他們強調，美國海軍陸戰隊是發動攻勢的組織，在悠久而輝煌的歷史中，履行了從海上投射力量的獨特使命。然而，「2030年部隊設計」計畫卻改弦易轍，將陸戰隊變成防守組織，主要任務在於等敵人出現，再攻佔靜態位置。