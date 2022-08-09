民進黨新北市長參選人林佳龍今（9）日一早前往中和烘爐地南山福德宮參拜，受訪時再打口水戰，除稱新北市長侯友宜和發言團隊都訴諸情緒語言，更控侯友宜將新北市長一職，當作競選總統的資源。他也在神明面前承諾，自己若當選一定會做滿4年，並要求侯應該要說清楚。

林佳龍表示，新北市各局處透過市府網站發布新聞稿反擊，是局方發言人訴諸情緒語言，沒有就事論事，還擅用市府的公家資源，好像是挑戰者，而侯友宜的發言也跟團隊一樣，無論是質疑林口交流道和他有什麼關係，或是批他將新北市民當二等公民等。

林佳龍話鋒一轉，強調「把新北市民當二等公民」這件事需提供數字佐證，他舉例，新北人均社福預算一年只有6500元，但隔壁的台北市就已經破萬，而桃園市一人一年也有8600多元，讓他質疑：「到底侯為什麼把新北市民當二等公民。」

另外，林佳龍也針對侯友宜至其他縣市交流一事繼續批評，他說，選舉在民主社會就是像嘉年華，大家互相交流、說好話是人之常情，但侯的問題是妾身未明，也就是說到底現在侯是以什麼身分在進行跨縣市造勢，是以新北市長、新北市長候選人或者是未來的總統候選人的身分？

林佳龍反問，自己過去被藍營批評替民進黨台中市長參選人蔡其昌站台是對不起新北人，那侯現在一下子到宜蘭，一下子又到雲林，說是要去參訪地熱發電、營養午餐，但都是在找理由，為何以前不做？

林佳龍認為，侯就是在用新北市長作為競選總統的資源，這個是社會大眾都有的問號，自己願意承諾當選後做好做滿，願意接受檢驗，那也要求侯給予回覆，若無法回答，就當作辯論議題之一。