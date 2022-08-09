【全程字幕】重擊！台大認定「林智堅抄襲余政煌」 核定撤銷林智堅碩士論文 @中時新聞網 ​

民進黨桃園市長參選人林智堅，近來身陷論文門風波，台大受理檢舉後組成學術倫理審定委員會審議，今早突然召開記者會，對外說明最新相關進度。同一時間，林智堅剛好在台北市市長官邸表演廳舉辦「尊重設計專業拒絕政治抹黑-建築人與設計師的心聲」記者會，會後受訪時，被媒體問到關於台大突襲，林智堅神情錯愕表示，不知道有這場記者會未收到通知。

林智堅今天早上剛好在台北市舉辦市長官邸表演廳舉辦「尊重設計專業拒絕政治抹黑－建築人與設計師的心聲」，記者會是10點舉行，一直到11點左右結束，台大也在10點20分左右臨時通知，將在11點招開記者會，向外界說明林智堅倫文相關進度。

林智堅在結束記者會後接受聯訪，被媒體問到關於台大臨時招開記者會是否有接到通知，林智堅神情錯愕表示，「不知道」，當時台大尚未宣布撤銷碩士學位，而林智堅回答完媒體聯訪後就匆匆離開，看起來心情相當沉重。

林智堅受訪時表示，不理解台大這麼大動作的實質內容是什麼，必須等到台大開完記者會後才會知道，屆時競總一定會有回覆，讓社會大眾可以了解。對此，林智堅辦公室也回應，下午將會對外做回應說明。