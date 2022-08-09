一名網友分享，每天用洗碗精洗眼鏡，結果發現眼鏡鏡片脫膜了，讓他不知道該怎麼辦才好，引起網友熱烈討論，不少人表示，用洗碗精清潔眼鏡沒毛病，但沖洗的時候務必要用冷水沖，用溫熱水沖恐讓眼鏡鏡片脫膜；另外就是洗完眼鏡以後，用衛生紙按壓吸乾水分就好，不要用力來回擦拭，

一名網友昨在PTT上發文說，看到大家說眼鏡要用洗碗精洗，才能洗乾淨，但他天天用洗碗精洗眼鏡鏡片，卻發現眼鏡鏡片已經出現脫膜的現象，讓他瞬間很懷疑自己以來是否都做錯了，又或者是可以用洗碗精洗，但不能洗得太頻繁，天天洗不行嗎？

不少網友驚呼，我也都是用洗碗精洗欸，眼鏡行都這樣教。「眼鏡行說要用冷水加洗碗精洗，然後用衛生紙擦乾」、「我這樣洗了5年，都沒事」、「冷水＋洗碗精清潔完全沒事」、「天天都洗，但沒脫過膜欸」、「洗碗精要加水稀釋再洗比較好」。

另有網友指出洗眼鏡的關鍵，可以用洗碗精清潔，但沖洗的時候務必要用冷水，不要用熱水和溫水，而且要擦乾眼鏡的時候，不要用力來回擦拭，應該要拿衛生紙輕輕壓乾就好了。「用熱水較容易脫膜」、「只能用冷水，用溫水洗多層膜會壞掉」、「沒錯，不能用溫水」、「眼鏡要避開有大量蒸氣的地方，例如洗澡或炊事」。

綜合多家眼鏡行官網的資料，眼鏡髒了千萬別用肥皂或沐浴乳洗，因為不管是酸性或鹼性的肥皂都容易損壞能減少反光、增加透視率的「 多層膜 」構造；此外，鏡片髒了也不要用衣服擦拭，因為這樣做很有可能會刮傷鏡片的表面；最後則是建議大家不要用溫、熱水來洗眼鏡，或是在洗澡的時候將眼鏡帶到浴室裡也很NG，因為過熱的環境也可能讓眼鏡的多層膜脫落。