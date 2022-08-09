艾力克斯（上）、李詠嫻這次全家福風格設定為「轉大人」。（林莉婚紗提供）

今年的全家福照多了毛小孩Kirby。（林莉婚紗提供）

結婚19年的艾力克斯、李詠嫻夫婦，幾乎每2年就會拍攝全家福，記錄珍貴的瞬間，自2人結婚、產下第一胎到現在，總共拍了8次全家福，每回風格都不同，這次李詠嫻設定主題為「轉大人」，更讓兒子Ryder和女兒Makayla自己挑選西裝、禮服，李詠嫻看著兒女轉眼長大，一時感傷，忍不住淚灑攝影棚。

艾力克斯、李詠嫻透露只要家中成員邁向新的人生里程，就會進棚拍照，包括孩子學走路、上幼稚園、讀小學等，每次都會用相片記錄重要時刻；艾力克斯細數過去曾拍過動漫風、西部風等，這次則是最正式的一次，全家人換上正裝。因為Ryder最近迷上電影《金牌特務》，特地挑選一套類似風格，艾力克斯見到兒子的帥氣模樣，忍不住也選了類似款式，要和兒子穿父子裝，看到Makayla挑選的小露性感白紗裙後，則是連忙打槍喊「NO」，要女兒另外挑選「安全」款。

李詠嫻在旁看著兒女梳化、換裝，轉眼間成為大人的模樣，過往點滴瞬間湧上心頭，「想到Ryder他2年後就要上大學，那時候再拍一次全家福，他就會離家去念書，一想到他要離家…」，話還沒說完就哽咽落淚。艾力克斯表示，全家拍照對他意義重大，以前家中長輩還在，拍全家福沒有太強烈感受，隨著上一輩凋零，再重新翻閱照片，覺得又是難得又是無限感慨，忍不住說道：「幸好當時有留下紀錄。」

新成員毛小孩Kirby今年也加入拍照行列，Kirby精力充沛滿場飛奔，可愛模樣逗樂攝影師、工作人員。孩子日漸長大，以後也會有各自伴侶，全家福照也會越來越多人，兒子上大學交女朋友，會不會也邀來拍全家福，艾力克斯開玩笑說：「No No女朋友不行！要老婆才可以。」