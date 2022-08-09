疫情趨緩大型機車考照今天舉行，年輕學子都把握暑假期間考取機車駕照。(楊瓊瓔服務處提供)

國內新冠疫情趨緩，大型機車下鄉考照登場！立委楊瓊瓔為服務長者、新住民等考取機車駕照，9日與豐原監理站及大雅寶興宮合辦下鄉機車考照活動，共有138位民眾前往考照；考取駕照的新住民高興的說，以後騎機車上街買菜或到幼兒園接小孩，不用再害怕躲警察。

立委楊瓊瓔及大雅區公所主秘蔡昇和、寶興宮主委張文炎等人，今日到大雅區員林里寶興宮，向考生和鄉親們加油打氣。考生家長表示，「在地練習、在地考照」，不用大老遠跑到豐原區監理站考照，能在大雅路考「有主場優勢」，信心更加充足，希望日後繼續在家鄉舉辦路考。

73歲張姓阿嬤也到場考照。她說自己騎機車超過50年，從每輛1萬多元全新機車騎到每輛6萬多元，前後換了多輛機車，技術駕輕就熟也遵守交通規則；但因只有輕型機車駕照，目前家裡所騎皆為重型機車，沒有重型機車駕照「騎身分證」終究不好，她要考取駕照給子孫當模範。

洪姓學生指出，要上大學就需要騎機車代步，全部同學都在忙著機車考照，但沒想到各監理站網路報名太搶手，為了搶名額同學都是聯合作戰，看到楊瓊瓔在臉書公告機車考照服務時間，就立刻預約，成功搶到機車考照報名的感覺，就跟搶演唱會門票一樣。

報名的新住民大多來自印尼及越南，新住民表示，安全是回家唯一的路，如果沒有機車駕照，不僅行車危險更面臨無照駕駛罰鍰；豐原監理站為服務新住民考照，提供多種語文及聽寫選項，讓她們考照不用擔心語言隔閡，考取駕照以後騎車不用再害怕遇到警察了！