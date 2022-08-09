國黨黨新竹市議會黨團9日發出聲明指出，針對將軍村修復工程，新竹市政府找「零經驗」的廠商，根本假專業之名，行傷害專業之事，但未見執政黨議員站在市民角度為民發聲。對此，國民黨團全體議員9日連署，針對民進黨議員集體卸責、有負人民所託，提出嚴厲譴責。

國民黨團聲明指出，將軍村修復工程，新竹市政府找「零經驗」的廠商，沒有任何相關修復經驗，還花費高額費用，卻完全違背「修舊如舊」的修復精神，與棒球場修復工程如出一徹，根本假專業之名，行傷害專業之事。

上述情事，皆未見執政黨議員站在市民角度為民發聲。對此，新竹市議會國民黨團全體議員連署，針對民進黨議員集體卸責、有負人民所託，提出嚴厲譴責。

黨團表示，從新竹棒球場缺失到將軍村零專業修復，這些事關新竹市民權益的重大事件當中，卻都未見執政黨議員站在市民角度，為民發聲，反而當在野黨提出批評質疑時，民進黨議員們為維護政黨一己之利益，只見為市府護航、不見替市政把關。

更有甚者，民進黨議員竟然監督正在履行監督職責的國民黨議員，完全就是背離民意所託，未盡替市民做好市政把關之責。

國民黨團為此連署並提出嚴厲譴責，執政黨議員未盡追究市政府責任，反而監督為民喉舌的在野黨議員，這是嚴重違背民主精神，且背棄新竹市民託付的行徑。