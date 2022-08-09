內政部與法務部今天共同舉辦「110年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，共有144位調解績優人員獲表揚。內政部表示，去年配合防疫，調解業務結案12萬4881件，較前年減少16.8％，但調解成立共10萬1504件，成立比率81.3％，創歷年新高。

內政部統計，去年調解件數類別，民事事件結案有4萬2128件，占總結案數33.73％，其中債權、債務事件最多，竊盜及侵占、詐欺案件居次。刑事事件結案8萬2753件，占總結案數66.27％，其中以傷害案件7萬4449件，占89.97％最多，竊盜及侵占詐欺案件居次，而傷害事件又以車禍事件居多。

本次資深調解委員服務年資30年以上榮獲總統感謝狀的有16人、行政院長獎有50人、法務部長獎有30人、內政部長獎有48人，總共144人獲獎。

其中總統感謝狀獲獎人連江縣莒光鄉調解委員會主席林增官，曾調解海上撞船事件，因連江縣無海事驗定事件單位，當下難以分辨肇責，一方為當地仕紳，一方為外地討海人，各執意見難解，林增官同理兩造的背景立場，並耐心解釋軟化爭議，最後達成共識調解成立，免除了法院訴訟的冗長程序。

另外，行政院長獎獲獎人基隆市暖暖區調解委員會委員黃陳月桂，曾調解一位民眾騎機車擦撞孕婦的交通事故，因騎士須扶養2位小孩，憂心醫藥費負擔甚重，黃陳月桂建議先尋求對方及家屬諒解，並時常至醫院關心，騎士照做也因此舉感動孕婦及其家屬，調解時願意較低的醫藥費用和解，讓騎士喜極而泣，令人動容。

內政部表示，這些調解委員處理調解案件件數甚多，委員們秉持公道、熱心與耐心的精神全心投入，努力幫助兩造當事人化解紛爭，從中同理排解，減少雙方民眾面對冗長訴訟程序相互攻訐又耗時傷神，也紓解訟源，減輕司法負擔，功不可沒。