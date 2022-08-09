臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

【全程字幕】重擊！台大認定「林智堅抄襲余政煌」 核定撤銷林智堅碩士論文 @中時新聞網 ​

針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文案，台大召開學術倫理審定會，今上午公布結果，認定林智堅抄襲，台大也撤銷林智堅的碩士學位。此消息引熱議，大批網友直言，擔任林論文指導教授的國安局局長陳明通，堪稱「史上最丟臉」。

台大受理林智堅論文抄襲檢舉案後組成審定委員會，並在今上午臨時通知舉行記者會公布審定結果， 結論指出，余正煌論文並無抄襲情形，而是林智堅抄襲余的碩士論文且情節嚴重，建議撤銷林智堅台大碩士學位並經教務處核定。

針對台大受理結果，林智堅第一時間回應，自己並不理解台大這麼大動作的實質內容是什麼？並強調競總一定會有回覆，讓社會大眾可以了解。

此消息迅速掀起各界討論，網友湧入《中時新聞網》與PTT論壇留言：「身為指導教授堅國安局長的陳明通，可謂史上最丟臉」、「阿通師有夠丟臉」、「台大不是林智堅和陳明通的，他們不要臉，但其他台大人不想丟臉！」「台大這麼大動作？台大就查清了然後發佈訊息啊！你們自己可以開記者會，台大不行？」「抄襲、棒球場...再來就看桃園選民的智慧了！」「民進黨不是說論文案結果會是加分嗎？這下子翻船了！」