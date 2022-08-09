柴智屏因身體出狀況，一度想退出演藝事業。（時報出版提供）

「滾筒女神」柴智屏新書《要瘦！就要滾－柴姐教你用滾筒健康瘦》發行短短3天銷售即登上排行榜冠軍。身為經紀公司老闆、戲劇製作人與編劇，宛如女強人的她自曝因為長期作息不正常，身體出現狀況，曾有一整年時間完全消失在媒體跟大眾面前，她一心想把公司收掉、退出這個行業。

因為生病讓她體悟，沒有健康的身體，就算賺很多錢、工作再有成就感，這樣的「活著」都沒有意義。從早期做綜藝節目到後期轉往戲劇製作，她的飲食與生活長期不正常；每周錄完影就和同事相約吃麻辣火鍋；成為經紀公司老闆後又「斜槓」戲劇製作人與編劇，過著白天上班、晚上寫劇本的生活，每天晚餐過後開始伏案，一寫就是到凌晨3、4點。

過程中肚子餓了，就抓起回家路上買的甜甜圈，吃完兩個之後過陣子沒靈感再來一個，於是一個晚上就吃了六個甜甜圈！半夜明明累了該休息，腦子卻停不下來再發展故事，最後只好吃安眠藥，吃到後來成為習慣，直到身體受不了，有一天終於大反撲。

因此她有5年的時間，像隻白老鼠一樣，不斷在實驗各種醫療、理療、食療，平均每一樣嘗試至少3個月，她幫自己取了一個新名字「白米奇小姐」，因為白「老鼠」聽起來很恐怖，那5年就是白米奇小姐的搶救人生大作戰。

這也是她出書的初衷，想把自己這些年來身為白米奇所實驗的精華結果，分享給大眾，對於想要減肥的人、免疫系統失調、想找回健康的人，她認為最有用的方法，就是滾筒運動搭配正確的飲食方法。她笑說：「真的沒有想過有一天，我出書不是分享職業生涯，而是告訴大家健康有多重要，要怎麼做才能好好照顧自己的身體。」

本週六（13日）下午3點，柴智屏將在台北「心悅人文空間」舉行新書分享會陪大家一起「滾」，報名連結：https://reurl.cc/GEdQyx 。