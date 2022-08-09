高雄市長陳其邁今（9）日表示，高雄會做好最好準備，歡迎BLACKPINK到高雄演出。（柯宗緯攝）

南韓人氣女團「BLACKPINK」宣布將展開世界巡迴演唱會，明年3月18日將移師高雄，這也是台灣唯一一場，但場地尚未公布，外界認為要一次容納大批歌迷，推測世運主場館是唯一選擇。對此，高雄市長陳其邁今（9）日表示，高雄會做好最好準備，歡迎BLACKPINK到高雄演出。

陳其邁坦言，本來不認識「BLACKPINK」，但年輕幕僚對於她們要來台開唱都相當興奮，他也特別google一下，她的YouTube訂閱超過7000萬以上；高雄場是台灣唯一一場，以高雄從過去到現在對於影視流行文化、大型演唱會都非常有經驗，一定會做好最好準備，歡迎BLACKPINK到高雄演出。

高雄市副市長史哲也在臉書提到，「WELCOME ， BLACKPINK 2023 MAR.18 @ KAOHSIUNG」高雄，台灣唯一場，因為很大一場，美麗海港高雄，座落在BLACKPINK世界巡演地圖上。明年春天，等你們齊聚高雄！」文中特別提到很大一場，因此不少網友認為是暗示場地就是世運主場館。