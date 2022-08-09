【全程字幕】重擊！台大認定「林智堅抄襲余政煌」 核定撤銷林智堅碩士論文 @中時新聞網 ​

民進黨桃園市長參選人林智堅論文涉嫌抄襲一事，台大今（9）日召開記者會公布審定結果，確認林智堅嚴重抄襲，撤銷他的碩士學位；台大學生力挺校方，認為此舉只是還給每位認真寫論文的台大研究生一個公道，還有人狂酸「恭喜林智堅成為中華大學的碩士！」

台大今早公布林智堅論文審定結果，指出7月上旬接獲多封檢舉函，教務處受理後依規定請社科院成立審定委員會，完成審定後也將報告書及會議紀錄送交教務處核定，內容指出兩篇論文多處有嚴重抄襲的情況，不符合學術倫理要求，雖然曾3度邀請林智堅及其指導教授、國安局長陳明通說明，但兩人均未出席，最終建議撤銷林智堅碩士學位。

此事一出引起各界關注，許多台大生也在網路平台Dcard進行討論，說「還給每位認真寫論文的台大研究生一個公道」、「本來就抄襲，還一直在那邊凹（拗），吃相有夠難看」、「學術蟑螂不要頂著台大頭銜啦」、「我看記者會看到哭，認真不騙，我哭是因為感動，這個世界還是有公平正義」。

此外，還有台大學生反串狂酸「覺青：抵制台大」、「希望學生會可以用台羅發一篇譴責文，阮金價揪遺憾ㄟ」、「這是政治迫害」、「恭喜林智堅成為中華大學的碩士！」