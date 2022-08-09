25歲陳姓保全疑似被債務逼到走投無路，趁著和李姓同事從漢神巨蛋百貨公司取回大筆現鈔後，藉故取得運鈔車鑰匙，擅自拿走150萬元還債。陳男還完債當晚立刻投案，保全公司接到警方通知才知道出事，但陳男最後只吐出17萬元餘款，高雄地檢署偵結後依業務侵占罪將他起訴。

陳男2017年3月起任職於保全公司，擔任現金運送員，負責將零錢載運至客戶指定地點後，換回等值現鈔再運回保全公司、放入金庫結案。

今年3月29日一早，陳男和同事李男兩人開著保全運鈔車，載著150萬元零錢前往漢神巨蛋百貨，中午時，兩人把收到的150萬元現鈔放回保全運鈔車上，原本要直接開回保全公司結案，但陳男故意告訴李男，想一次把客戶款項都收齊了、再一次運回公司，比較省事，還刻意向保全公司金庫收發人員延遲交款時間。

陳男說服李男後，繼續前往其他客戶指定地點收取現鈔。收款過程中，陳男故意支開李男，表示「有東西忘在車上」，成功向李男取得鑰匙，拿走150萬元現鈔，立刻把債務還清。

當晚11點多，陳男到前鎮分局草衙派出所投案，但身上只剩下17萬元，員警通知保全公司時，保全公司才知道出事了。檢方表示，陳男符合自首要件，也坦承犯行，更強調同事李男毫不知情，檢方最後依《業務侵占罪》將他起訴。