桃園市長參選人林智堅（見圖）9日出席「尊重設計專業拒絕政治抹黑-建築人與設計師的心聲」記者會，會後接受媒體訪問。（趙雙傑攝）

【全程字幕】重擊！台大認定「林智堅抄襲余政煌」 核定撤銷林智堅碩士論文 @中時新聞網 ​

國民黨爆料新竹市將軍村修復案，與新竹棒球場一樣由零經驗廠商得標，廠商還與「林智堅工程五人幫」有關係，林智堅今天也大動作在台北市的市長官邸舉辦記者會，邀請建築師到場力挺。林智堅也向國民黨桃園市長參選人張善政喊話，說要來場君子之爭，但卻縱容議員參選人任意抹黑，他質疑張善政根本是參與其中。

林智堅今早舉辦「尊重設計專業拒絕政治抹黑－建築人與設計師的心聲」記者會，並請來立委吳思瑤和業界的建築師來力挺，林說，從被徵召開始，抹黑攻擊沒有停下來，作為市長參選人被檢視是必然的，理解政治選舉模式，但應該要有所本，不應該無限上綱，尤其張善政躲在背後指揮，對於新竹市肯定的建設，用繪聲繪影來攻擊。

林智堅痛批，這幾天媒體對於國民黨議員參選人說法，一律用問號做結語，都是不實指控，因為他們沒有證據，擔心有法律問題，才會用問號，這一切也是張善政和他們的團隊，靠著抹黑潑髒水，今天要站出來捍衛專業者。

林智堅還說，這幾天張善政用荒腔走板攻擊，令人相當遺憾，林誠摯呼籲張善政，你的對手是林智堅，不要用政治霸凌專業，停止霸凌政治專業，讓進步的道路上發揮影響力。

他呼籲張善政，不要說一套做一套，說要君子之爭，卻縱容指揮自己團隊議員參選人不實指控。