【旅遊經 編輯部報導】

夏日炎炎到海邊玩水最消暑，為鼓勵民眾親近海洋，體驗水域遊憩活動，北觀處於今(9)日起，每週二、四在金山中角灣國際衝浪基地辦理SUP立槳及衝浪體驗活動，不僅如此，還邀請專業衝浪教練指導，讓您一同體驗時下最夯的海上活動！

中角灣國際衝浪基地喔熊意象

中角灣國際衝浪基地

中角灣成為北海岸最知名的衝浪天堂，有著灣口內凹的沙岸地形，加上四季北風掀起漂亮的浪花，這裡也有多家俱樂部提供浪板租借與教學，不管你是初學者或是進階者，都能在這片沙灘找到衝浪的快感，甫成立的中角灣國際衝浪基地及遊客中心，提供訓練中心與輕食及淋浴等貼心的旅客服務，成為民眾假日或親子出遊的新選擇，另外也可到跳石海岸觀賞美麗的海景，愜意的吹著風喝杯咖啡，享受北海岸的優閒時光。

專業教練教學

中角灣SUP立槳及衝浪體驗活動，即日起於依貝特報名網開放報名，活動期間為今(9)日起至9月6日止，每週二、四，分上午及下午兩梯次，每梯次限額22名，活動體驗優惠價新臺幣1,000元整，歡迎有興趣民眾踴躍把握機會報名參加！民眾到中角灣感受海上活動外，不妨至金山著名景點金包里老街品嚐鴨肉及金山特產像是芋餅與烤紅心蕃薯等當地小吃，也可造訪皇冠海岸觀光圈輔導店家田中芳園、金山紅乳酪蛋糕專賣店、舊金山總督溫泉等特色商家，購買在地不同特色的伴手禮，亦或是到獅頭山公園飽覽自然奇景「燭臺雙嶼」，另外還可以順遊朱銘美術館及法鼓山等特色建築。

衝浪教學

提醒，出走戶外體驗自然美好的同時，為了你我健康，仍請維持個人衛生好習慣，全程配戴口罩、勤洗手、保持社交距離，降低疫情傳播風險!另，建議參加活動民眾搭乘大眾運輸前往，相關活動訊息可至北觀處官網或北觀粉絲團-幸福北海岸查詢！另外，報名可至查詢及報名！

衝浪體驗

圖片：北觀處提供