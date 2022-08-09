【旅奇傳媒/編輯部報導】邁入第11年的「2022臺南夏日音樂節－將軍吼」活動，將於8/27-28連續兩天在將軍漁港搭配煙火秀熱鬧登場！首日以「夏日活力飆歌演唱會」為主題，由PINK FUN、魏妙如、同理Zunya、IVAN艾文、Kimberley陳芳語、蕭秉治，以及壓軸的鼓鼓呂思緯等實力偶像歌手打頭陣，曲風橫跨搖滾、嘻哈、流行，多元融合又獨具個性；第二天則以「夕陽海風抒情演唱會」為主題，結合將軍漁港絕美夕陽景緻與海港風情，由曾沛慈、RAY黃霆睿、田亞霍、李佳歡、許維芳、潘裕文、琳誼，以及壓軸的韋禮安帶來浪漫好歌。

▲將軍吼記者會－台南市長黃偉哲與琳誼介紹濱海美食。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

本次演唱會卡司之一，臺南新營的女兒「琳誼」在記者會上演唱主要場景都在臺南拍攝的夯劇《俗女養成記2》劇中插曲「蚵仔麵線」，琳誼更帶來她最喜歡的濱海美食—臺南蚵仔麵線，推薦給全國民眾。

一般大家所熟悉的蚵仔麵線是有勾芡的紅色麵線，但臺南西濱的蚵仔麵線是白色的麵線，拌炒過後，吃起來口感更Q彈，搭配新鮮的蚵仔，十分美味。 台南市長黃偉哲表示，臺南長期以來為臺灣產鹽地區，過去鹽工在烈日下工作，容易造成食慾不振，為尋求方便午餐多以便當方式攜帶，主要搭配鹹魚和香腸等較容易下飯的菜色，藉此增進食慾及補充鹽份，進而衍伸出鹽工餐這類的特色餐食。並現場展現美食達人的功力，與琳誼一一介紹運用炒、炸、煎、蒸等不同烹飪手法做出的虱目魚香腸、蚵嗲、蚵仔酥、蚵仔煎等臺南西濱特色美食。除了鮮美料理外，同步推薦牛蒡餅、牛蒡脆片、牛蒡茶切片、虱目魚罐頭、蘆筍香鬆等將軍區在地農特產等伴手禮。

▲將軍吼音樂節－往年煙火施放畫面。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局郭貞慧局長致詞時表示，今年將軍吼煙火秀特別加碼一場，將連續2天在演唱會結束後施放6分鐘精彩火花。煙火主題分別為8/27的「派對ALL NIGHT」以及8/28的「夢幻世界」，8/28當日的煙火秀並將搭配特殊圓形施放架，呈現有如風火輪般的視覺效果，絕對會讓將軍漁港的夜空璀璨亮麗。活動2天煙火總發數共計52,548發，運用於各220公尺的將軍漁港南、北外堤，總計440公尺媲美國際煙火大型面寬的設計，千萬不要錯過。

▲將軍吼記者會活動海報。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

此外，今年活動也與可樂旅遊、雄獅旅遊、KLOOK、馬沙溝觀光休閒協會等業者合作，推出將軍吼專屬套裝遊程、在地小旅行及交通接駁等選擇，凡是參與遊程的民眾，可獲得限量提供的活動專屬搖滾區保留席，數量有限，要搶要快！

無法到場一起嗨的民眾也別擔心，2日活動民眾均可於電視頻道年代MUCH台、MOD壹電視綜合台CH312、網路平台壹電視臉書、壹電視APP、壹電視Youtube、黃偉哲市長臉書、臺南夏日音樂節臉書、台南旅遊臉書等線上平台觀看演唱會直播，或是透過廣播 98.7 A-line radio收聽。

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