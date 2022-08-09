【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局參山國家風景區管理處與業者合力推廣在地美食與特色伴手禮，其中有與觀光代言人喔熊組長聯名、中部產量第一的味噌食品、「食品界米其林」二星的國宴點心－阿聰師小芋仔；以及來自苗栗南庄農場的鱘龍魚美食和養生雞湯。

▲虎牌養生煲雞湯－麻油雞。 圖：參山國家風景區管理處／提供

中彰、竹竹苗觀光圈產業蓬勃，參山處積極促成產業與觀光代言人喔熊組長共同聯名行銷，其中與中部味噌產量第一的味榮食品推出限量的喔熊聯名特色食品，包括喔熊味噌拉麵、喔熊玫瑰蜂蜜醋、喔熊味噌雙豆醬油、喔熊味噌香濃起司棒，其中喔熊玫瑰蜂蜜醋使用18個月以上釀製原釀醋基底，以天然、無農藥栽植食用玫瑰花材，搭配台灣國產蜂蜜調製而成，炎炎夏日，來一杯天然養生的花醋飲，是最佳解暑選擇。

喔熊組長強力推薦的「食品界米其林」二星的國宴點心-阿聰師小芋仔，以芋頭原生樣貌為發想，製作成芋頭造型，再將內餡進化，以流心蛋黃餡、流芋內餡等多種口感，是中臺灣知名伴手禮之選。

▲養生煲雞湯與雞精。 圖：參山國家風景區管理處／提供

位於苗栗縣南庄鄉的南洋62之森自然農場，推出以南庄在地正放山黑羽土公雞所製成雞精，而養生煲雞湯包括有四物煲雞湯、麻油煲雞湯及粉光煲雞湯。該農場除美食外，並提供住宿服務，距離南庄老街約5分鐘車程，佔地3公頃依山傍水環境清幽，天然巨岩清澈的溪流，冬春之際山嵐雲霧飄渺，彷彿人間仙境；亦可於此賞油桐花、螢火蟲，是自然生態之旅的最佳地點。

▲苗栗縣南庄亦可於此賞油桐花、螢火蟲，是自然生態之旅的最佳地點。 圖：參山國家風景區管理處／提供

▲南庄桐花之美。 圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處表示，轄區地幅廣大，獅頭山、梨山及八卦山各擁有獨特的山林步道，及四季各具不同自然風情的觀光景點，歡迎各界趣遊參山，品嚐來自不同地區的特色美食及伴手禮。

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