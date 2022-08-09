不滿美國眾議院議長裴洛西訪台，中共舉辦環台軍演。資深軍事評論家亓樂義今於國民黨智庫座談表示，此次中共軍演意義在於推翻海峽中線默契，讓台灣防衛縱深被壓縮到最小範圍；演習區範圍劃入我方領海，形同政治上否定我方主權。（國民黨智庫提供）

國家政策研究基金會9日舉行「中共軍演的衝擊」直播，資深軍事評論家亓樂義（見圖），表示中共藉美國眾議院長裴洛西訪台之由，在台海間進行一連串軍事演習，讓台灣成了美中角力戰場，美國無法失去台灣第一島鏈地位，將會極力保護台灣。（陳俊吉攝）

不滿美國眾議院議長裴洛西訪台，中共舉辦環台軍演。資深軍事評論家亓樂義今於國民黨智庫座談表示，此次中共軍演意義在於推翻海峽中線默契，讓台灣防衛縱深被壓縮到最小範圍；演習區範圍劃入我方領海，形同政治上否定我方主權。

亓樂義說，這次中共軍演後，國軍的防衛作戰由原本的「半內線」，即遭共軍「半包圍」態勢，變成完全的「內線作戰」，處於共軍包圍之中。

亓樂義建議，國軍應重新調整國防資源配置，以應付共軍對台灣東面日益嚴重威脅，做好戰力防護，盡可能確保本島與外島反擊力量；也應強化台美日三方情報合作、分享彼此的情資，以便了解共軍演習的全貌。

亓樂義表示，鑑於台灣四面環海，一旦共軍武力犯台，我方將無法像俄烏戰爭中的烏克蘭一樣，從陸路獲得他國補給，因此應和美方討論當共軍武力犯台時，國軍最迫切需要補充的彈藥，「預儲預置」存放在台灣。

亓樂義認為，若共軍犯台，美國應會採類支援烏克蘭模式，協助情報分享；而美軍是否會援台，關鍵在台灣對美國核心利益有多大價值，這又取決於美中之間戰略競爭態勢的轉變，但以中共與美國都擁數量可觀核武，要「大打」機率較低。

國民黨智庫召集人林郁方表示，這次共軍環台軍演是第4次台海危機，不僅發射彈道飛彈飛越台北上空，軍機與軍艦也幾乎每天都跨越海峽中線，甚至進入我方鄰接區水域，後續影響比1995年至1996年的台海飛彈危機更嚴重。

林郁方說，若共軍犯台，除彈藥外，他也很擔心台灣如天然氣儲存量等能源問題；而若共軍卻對台灣「圍而不打」，國軍有無能力突破封鎖、美軍是否會協助國軍突破封鎖？這次美軍就比1996飛彈危機消極。