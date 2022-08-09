【旅遊經 洪書瑱報導】
每年八、九月為金針花盛開的季節，2022花蓮縣金針花季即已在七夕情人節也就是8月4日正式開跑，又能見到玉里鎮赤科山及富里鄉六十石山黃澄澄的夢幻花海，這是東台灣最閃耀黃金花毯，在雲霧中綻放搭配旭光光芒，層層金針浪花的壯麗景致一覽無遺，360度全景將搖曳綿密的金針花，展現數大之美，擺盡收眼底，花期短暫珍貴，蓋於蓊綠山頭之上，與湛藍天空交織成一幅彩度飽滿的油畫圖，讓旅人拋開世俗煩惱，進入平靜花海中。
金針花屬百合科，稱為萱草、忘憂草，也被人稱為母親花，其實金針花也稱為「一日美人」，因為其花朵僅開一日，從日出開至日落，隔日即換上另一朵花朵綻放，而金針花用來食用時，必須趕在花朵綻放前採取，以保持漂亮的色澤，可以拿來香炒外，也能拿來煮湯。而值得一提的是，除了金針花朵外，金針的嫩莖也能當做食材，稱為「碧玉筍」，同樣可食用。
六十石山、赤科山、太麻里山為花東縱谷三大金針栽植區，每年8月至9月賞金針花海的好去處。六十石山位在富里鄉竹田村東側海拔約800公尺的海岸山脈上，經過一段蜿蜒的山路後，眼前出現無邊無際的田野景致，加上幾座農舍、涼亭散落在金黃色的金針花田間，形成一幅樸質的田園畫作。為什麼會被叫做六十石山呢？據當地人說法表示，早在日治時期，一般水田每甲地的穀子收成大約只有四、五十石，而這一帶的稻田每一甲卻可生產六十石縠子，因此被稱做六十石（ㄉㄢˋ）山。另一種說法則是：在日治時期，這片山區本是一片繁茂的樟樹林，為了煉製樟腦而被砍伐一空，結果發現在空曠的山坡上，散佈著60塊巨大的石頭，所以這裡被命名為六十石（ㄕˊ）山。
赤科山與六十石山齊名，以「赤科三景」與金針花海聞名，金針花季整片山丘開滿了黃澄澄的金針花海，那萬花齊開的壯闊景致，讓來訪的遊客驚呼之餘，還能看見農民穿梭在金針花田，忙著採收含苞待放的金針這番人文景致。在日治時期，赤科山以盛產赤科樹聞名，是當時日本人製作槍托的材料，隨著時間更迭，從西部遷徙而來的漢人在此開墾，種植玉米、花生等作物後才改種金針，如今成為著名的觀光勝地。來到赤科山，不妨走訪赤科三景，欣賞坐落於金針花田的3顆黑色火成岩、造型奇特的千噸石龜這兩處天然地景，以及好幾十年歷史的汪家古厝。
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