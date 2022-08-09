【旅遊經 洪書瑱報導】

每年八、九月為金針花盛開的季節，2022花蓮縣金針花季即已在七夕情人節也就是8月4日正式開跑，又能見到玉里鎮赤科山及富里鄉六十石山黃澄澄的夢幻花海，這是東台灣最閃耀黃金花毯，在雲霧中綻放搭配旭光光芒，層層金針浪花的壯麗景致一覽無遺，360度全景將搖曳綿密的金針花，展現數大之美，擺盡收眼底，花期短暫珍貴，蓋於蓊綠山頭之上，與湛藍天空交織成一幅彩度飽滿的油畫圖，讓旅人拋開世俗煩惱，進入平靜花海中。

金針花屬百合科，稱為萱草、忘憂草，也被人稱為母親花(攝影：洪書瑱)

金針花也稱為「一日美人」(攝影：洪書瑱)

金針花屬百合科，稱為萱草、忘憂草，也被人稱為母親花，其實金針花也稱為「一日美人」，因為其花朵僅開一日，從日出開至日落，隔日即換上另一朵花朵綻放，而金針花用來食用時，必須趕在花朵綻放前採取，以保持漂亮的色澤，可以拿來香炒外，也能拿來煮湯。而值得一提的是，除了金針花朵外，金針的嫩莖也能當做食材，稱為「碧玉筍」，同樣可食用。

六十石山、赤科山、太麻里山為花東縱谷三大金針栽植區，每年8月至9月賞金針花海的好去處。六十石山位在富里鄉竹田村東側海拔約800公尺的海岸山脈上，經過一段蜿蜒的山路後，眼前出現無邊無際的田野景致，加上幾座農舍、涼亭散落在金黃色的金針花田間，形成一幅樸質的田園畫作。為什麼會被叫做六十石山呢？據當地人說法表示，早在日治時期，一般水田每甲地的穀子收成大約只有四、五十石，而這一帶的稻田每一甲卻可生產六十石縠子，因此被稱做六十石（ㄉㄢˋ）山。另一種說法則是：在日治時期，這片山區本是一片繁茂的樟樹林，為了煉製樟腦而被砍伐一空，結果發現在空曠的山坡上，散佈著60塊巨大的石頭，所以這裡被命名為六十石（ㄕˊ）山。

赤科山與六十石山齊名，以「赤科三景」與金針花海聞名，金針花季整片山丘開滿了黃澄澄的金針花海，那萬花齊開的壯闊景致，讓來訪的遊客驚呼之餘，還能看見農民穿梭在金針花田，忙著採收含苞待放的金針這番人文景致。在日治時期，赤科山以盛產赤科樹聞名，是當時日本人製作槍托的材料，隨著時間更迭，從西部遷徙而來的漢人在此開墾，種植玉米、花生等作物後才改種金針，如今成為著名的觀光勝地。來到赤科山，不妨走訪赤科三景，欣賞坐落於金針花田的3顆黑色火成岩、造型奇特的千噸石龜這兩處天然地景，以及好幾十年歷史的汪家古厝。

花蓮理想大地美景

理想大地_晨光時段由專業瑜珈老師帶領大家赤腳踏步在賽維亞草原上體驗最接地氣的活力瑜珈

蕨色理想主題遊程

為了搶搭金針花賞花遊商機，理想大地啟動忘憂假期列車，即日起至9月30日，開放預訂「漫遊花海‧金針忘憂假期」三天兩夜含金針花一日遊，每房 ＄15,300 +10% 起， 食、衣、住、行、育、樂，通通準備好，賞花專車一日遊帶您漫遊金針花海、光復糖廠與吉蒸牧場，暢遊花東縱谷之美，體驗「一日美人」金針花海迷人之處，欣賞這不可多得的如詩美景；除此之外，飯店內的蕨色理想主題遊程帶您進入大自然世界，體驗植物天然芬多精，在透過瑜珈與接地氣，接觸大自然的律動，放慢生活的節奏讓心靈與身體進行溝通，簡單舒緩的瑜珈動作放鬆身心。