【旅奇傳媒/記者-王政】後疫情時代，人擠人的旅遊目的地不再受寵，取而代之的莫過擁有寬闊場域、無敵美景的大自然，那阿里山絕對是首選。來到嘉義縣梅山鄉，沿著162甲縣道一路向東行駛，隨著攀越過著名的36彎道後，便進入阿里山與西北廊道的另一條途徑：太平村。以它為起點，沿途將能走訪太興、龍眼、碧湖等村落，也為旅客開啟了著名的四村漫遊之旅。

▲太平村太平雲梯，可眺望嘉南平原景致。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

【太平村】：探訪雲海 遠眺壯麗美景

來到梅山，怎麼能錯過「太平雲梯」，這個位於海拔一千公尺高山上的橋樑，建構起遠眺嘉南平原景致的平台，搭配橋下壯闊的瀑布聲， 以及雲梯後方的「雲之南道」，還有不遠處的老街帶來的在地人文魅力，從美景、美食到人文，都是一場身心靈的絕妙感受。

▲太興村太興岩步道，全程穿梭在茶園與原始樹林間，景色優雅。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

【太興村】：飄著茶香的聚落 處處皆是茶席

原名梨園寮的太興村，過去因外地人到此筏木，為製造犁具而蓋草寮居住得名。後來因為海拔與氣候影響，造就當地的高山茶葉種植興盛，尤其帶有淡淡奶香的金萱為首選，旅客除了能走進茶園中感受茶香，也能體驗手作、現摘鮮泡，感受處處是茶席的獨特體驗。

▲龍眼村因海拔之故，很適合種植茶葉與咖啡。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

【龍眼村】：高山茶的故鄉 咖啡異軍突起

這個位於嘉義梅山和雲林古坑交界的村落，早期因為山龍眼密集成林而得名。由於海拔介於700～1,300公尺之間，格外適合茶葉與咖啡的種植，成熟期較晚的特色有讓品質十分優異，不僅是台灣高山茶的始祖發源地，更在咖啡熱潮開始後，憑藉著精品咖啡豆屢屢獲獎，無論水洗、日曬和蜜處理咖啡豆皆能滿足旅客挑剔的味蕾。

▲碧湖村是阿里山北茶道觀賞日出的最佳選擇。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

【碧湖村】：日出、雲海 搭配茶園格外幽靜

與龍眼村相連的碧湖村，村內滿山茶園的景致，搭配獨有的寬闊視野，讓人宛如置身於深山的世外桃源般，而這便是阿里山北茶道觀賞日出的最佳選擇。平日的碧湖便雲騰霧繞，尤其1、2月更常有壯闊雲海，若是天氣晴朗時，則能看到遠方玉山主峰，襯著美景，啜飲一口在地的咖啡或好茶，將會有更不一樣的感受。

以太平向外延伸 銜接瑞峰、瑞里、太和打造完整西北廊道之旅

著名的「西北廊道」，是以166縣道及162甲縣道為主動線，由於是早期開墾的起點，因此保留了豐富的百年古道、古厝展現濃厚人情味，到訪這裡，能感受到山間茶園、竹林及原生林覆蓋，可說是樂活度假新選擇。

為了帶動地方發展，太平村村長嚴清雅除了積極推動太平四村 （太平、龍眼、碧湖、太興）的區域旅遊，更能透過162甲縣道延伸到瑞峰、瑞里，以及由166縣道前往太和，感受4村＋3村的精彩魅力。

嚴清雅特別指出，由於太平以東屬於高山盆地，高海拔的優勢造 就與平地不同的涼爽氣候，也成為知名的避暑勝地。由於各村皆 有特色，為了讓在地觀光能被更多人看見，藉由太平四村拉抬週 邊的瑞峰、瑞里、太和，創造1～3日的遊程，藉此打造成完整的區域旅遊板塊，也讓旅客看見不一樣的梅山鄉。

▲綠色隧道為一竹杉林環狀步道，全程約2.5公里。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

【瑞里】：走進高山聚落 品味豐富生態

取名於「祥瑞之里」意涵的瑞里村，是昔日阿里山開發最早的地區，這裡除了雲海、日出、竹林外，每年3、4月的紫藤花季及4、5月的螢火蟲季更是極具盛名，瑞里八景亦十分著名，尤其擁有平坦水泥道路的竹林綠色隧道，能讓旅客輕鬆漫步，欣賞沿途的孟宗竹、桂竹、柳杉林等植物生態。也因 為豐富的旅遊資源，讓瑞里深受旅客喜愛，這裡更坐擁60多家民宿，輕鬆滿足住宿所需。

▲在1314觀景台許下一生一世的承諾。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

【瑞峰】：冠軍茶的故鄉 愛情塔成情侶朝聖地

作為冠軍茶故鄉的瑞峰村， 原名為「生毛樹」，原因是這裡海拔1300公尺上下，加上山區潮濕，讓樹幹長滿了蕨類、地衣，遠看就如同樹木長出毛的奇特景象，因此以此命名，也因為獨特的地理優勢，讓生長出的茶葉口感別具特色，成為冠軍茶的故鄉。

當旅客沿著162甲縣道而上，雖然沿途相對崎嶇，但茶園與峭壁景色優美，以及竹林、瀑布、茶園及日出等景觀相襯之下，讓路途彷彿不再辛苦。在這裡，可以漫步竹林細品珍茗，夜宿山間欣賞繁星點點。倘若是情侶，更不能錯過可以可360度零死角飽覽茶園美景的海鼠山1314觀景台，以及近年最夯、婚紗拍攝勝地的1314愛情塔。

▲櫻木花道賞櫻區。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

【太和村】：多元體驗與特色料理 滿足旅客所需

太和村南接奮起湖，東依來吉村，北與草嶺相對，西邊則是知名的瑞里風景區，過去曾是鄒族居住的蛤里味社，後來改為太和。村內擁有眾多高海拔樹種，保有完整的原始林相，令人讚嘆，除了生態資源豐富，更有鐘孔石、仙棋盤、九芎瘤奇木、蛟龍大瀑布等多處天然景觀的旅遊據點。

不僅如此，這裡還有觀光茶園及果園，可說是梅山鄉最偏遠也最富庶的村落，近年發展出多元的體驗活動及特色料理，可以身處典雅茶屋欣賞茶道禮法，或是品嚐金色茶湯與茶點，也能體驗採茶及製茶樂趣，以及品嚐以茶入菜之風味料理，感受太和的生活哲學。

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