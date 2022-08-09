【旅奇傳媒/編輯部報導】夏季時的臺南天氣晴空萬里，海風吹拂十分適合出遊，趁機到戶外走走、貼近自然生態，擁有美麗風景和豐富自然資源的北門區便是好處去之一。為推廣海洋保育教育而舉行的《2022台南海洋保育記》活動，日前以「北門觀察家」導覽活動揭開序幕，報名而來的遊客跟著講師腳步成為在地觀察家，深度遊覽濕地、鹽田等在地風光，欣賞美景的同時也學習了生態知識和環境保育。

▲北門觀察家活動暢遊雙春濱海遊憩區。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

觀察路線從北門濕地起站，觀察豐富多元動植物、鹽鄉井仔腳海堤步道，吹著鹹鹹海風聽講師分享候鳥們來台渡冬的心路歷程，以及一旁二百年歷史採傳統人工收成鹽之井仔腳瓦盤鹽田，在日光普照下熠熠生輝，彷彿重回到鹽業發達的黃金年代。

午後則來到「雙春濱海遊憩區」，其規劃完善的遊憩區，提供餐飲、露營等服務，其中園區內必拜訪的為今年完成修繕的紅樹林棧道，漫步其中，一邊體驗水陸兩域的紅樹林生態，一邊感受在陽光和綠植的交相輝映下，療癒身心。

▲在導覽老師解說下，一覽鹽田生態。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

接續還有海洋保育親子教育課程（我們與海的距離－青草崙陸蟹巡禮）講座，舉辦時間為8月14日，課程為免費報名；「濱海咵啦市集」與龜礁文化導覽及臺灣第一鹽散步路線導覽、「回收美好的遺失」海廢藝術展等精彩活動。

▲花跳產業文化說明。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

臺南夏季活動豐富，「2022台南七股海鮮節」揪團遊七GO小旅行正熱烈預定中，8月14日及8月21日皆有梯次可報名，包含手染DIY潟湖遊（2梯）及黑面琵鷺+觀海樓HAPPY行（2梯）；8月27日至8月28日更有2022臺南夏日音樂節將軍吼熱烈舉行，除現場演唱會外，還包含精采煙火秀，歡迎民眾前往各活動一同共襄盛舉。

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