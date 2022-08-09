外交部長吳釗燮今召開國際記者會，譴責解放軍軍演；幾乎同一時間，台灣大學也召開記者會，宣布民進黨桃園市長參選人林智堅論文審定結果，委員會認定他抄襲情節嚴重，台大已撤銷林的碩士學位。律師黃帝穎質疑台大藉機轉移對岸武嚇焦點，結果PO文被網友酸爆。

黃帝穎認為，吳釗燮為了國家安全向國際發聲，結果台大突然通知也要開記者會講論文案，「學倫要點哪一條說可開記者會操作個案？」

黃帝穎點名負責主持審定會的台大社科院院長蘇宏達，批評蘇選在此時異常、突襲開記者會，「社會會相信不是政治操作？不是為武嚇轉移焦點？」

網友見文炸鍋，「執政黨不是說日子照過不用恐慌？想用抗中保台抹台大你省省吧」、「沒辦法解釋論文相似度為什麼那麼高，就少廢話啦」、「你知道甚麼叫就事論事嗎」、「不就所有單位都不准開記者會，不然都要被你扣上轉移焦點的紅帽子？太牽拖了吧」、「台大說明審定結果有何不妥，欲加之罪何患無辭」、「請民進黨趕快用絕對多數修法，禁止大學開記者會」、「中華大學表示」。