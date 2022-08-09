淡水區崁頂里後州路一段一處鐵皮屋出入份子複雜，被警方查獲賭場後，該鐵皮屋也被發現是農地違建，遭新北市府列為優先拆除目標。圖為拆除前畫面。(淡水警提供)

新北市政府違章建築拆除大隊先函文通知地主自行拆除，否則將由市府強制拆除並向地主收取拆除費用，警方及拆除大隊人員於昨(8)日到場，經地主配合已自行拆除違建部分。圖為拆除後畫面。(淡水警提供)

淡水警分局今年5月間接獲線報，指出淡水區崁頂里後州路一段一處鐵皮屋出入份子複雜，並從事非法行為，警方在5月26日一舉破獲以葉男為首的職業大賭場，之後發現該處鐵皮屋涉及農地違建，因此向新北市府公安聯合稽查小組通報，8日已拆除違建部分。

警方表示，5月收到線報後立刻介入調查，5月26日凌晨2時許持搜索票前往該處鐵皮屋內查獲賭場負責人40歲葉姓男子及賭客共14人，當場查扣賭資23萬1300元、天九牌、監視器等證物，警詢後將葉男依刑法賭博罪送辦，而賭客13人依社會秩序維護法裁罰。

另因為該處為農地違建，警方研判有公安疑慮，且被警方查獲賭場及其他犯做事時，為杜絕該處所成為藏汙納垢的治安死角，故提報新北市政府公安聯合稽查小組列為優先拆除目標，經公安小組稽查決議列為優先拆除目標。

新北市政府違章建築拆除大隊先函文通知地主自行拆除，否則將由市府強制拆除並向地主收取拆除費用，警方及拆除大隊人員於昨(8)日到場，經地主配合已自行拆除違建部分。

淡水分局呼籲，土地所有人不得未經申請許可於自有土地上擅自搭蓋建築物，也勿出租給不法分子違法使用，造成社會治安疑慮，警方將運用第三方警政策略，持續加強查緝犯罪不法行為，並結合新北市公安聯合稽查小組，透過市府公安聯合稽查，澈底斷絕賭場、槍枝、毒品、詐欺等犯罪集團的活動空間，進而有效管理、控制及預防犯罪問題，營造新北市安居生活環境。