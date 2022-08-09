享受外送已成是生活「日常」，不論是商家端或消費端，對外送平台的服務需求都逐漸提升。為善盡企業永續經營的社會責任，保障合作店家與消費者權益，全台最大即時外送平台 foodpanda與銀行合作設立信託帳戶，每筆消費者支付的外送款項，皆會存入該帳戶中由銀行代管，保障店家權益。foodpanda亦持續推動餐點價格透明化，透過店內價標示消弭資訊落差。

foodpanda執行長方俊強表示，foodpanda在台灣經營已邁入第十年，並以打造一個值得信賴的外送平台作為企業目標。不論是設立信託帳戶或是價格透明的店內價機制，都是希望讓消費者使用外送服務能夠更安心有保障，進一步實現「foodpanda 熊 care」的品牌承諾。

foodpanda作為媒合消費者與店家的即時外送平台，如何保障雙方權益，落實金流與風險管控，是foodpanda需面對的重要課題。對此foodpanda與滙豐銀行展開合作設立信託帳戶，消費者使用外送服務後所支付的款項都將存入信託帳戶內，由滙豐銀行進行資產管理，不但是業界最高處理標準，亦符合相關法令規範。該信託帳戶為專款專用，具獨立性與安全性，確保 foodpanda 合作店家皆能按時收到款項，保障店家權益與金流穩定。

房屋買賣時都要進行實價登錄，避免因資訊不對等導致消費者權益受損。為保障消費者於外送服務訂購餐點「食」的權益，享受即時上門的美味餐點，foodpanda循實價登錄模式將餐點價格於平台上透明公開，其中有標示「店內價」的店家，餐點資訊均經過內部機制查核，確保平台與店家內用價格相同。foodpanda藉由價格透明化，讓消費者不必再費心比價，就能在家享用美味餐點。