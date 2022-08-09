【全程字幕】重擊！台大認定「林智堅抄襲余政煌」 核定撤銷林智堅碩士論文 @中時新聞網 ​

台大學倫會今（9日）上午11時突召開記者會公布論文審查結果，確定民進黨桃園市長參選人林智堅在就讀台大國發所時所寫的碩士班論文嚴重抄襲。媒體人「逆風的烏鴉」隨即在臉書發文，指林智堅先前拒絕出席台大學倫會應就是已有心理準備，更預言未來林智堅恐出「譴責台大和管中閔、蘇宏達，拉長戰線打訴願和行政訴訟」、「選舉主打訴諸悲情」等招數！

台大指出，社科院完成審定作業後，會將其審定報告書及會議紀錄送交教務處核定。報告書提到，二篇論文出現許多嚴重重疊抄襲的內容，「尤其是多處論文最重要部分都有大幅度的抄襲，完全不符合學術倫理的要求。」在經過審定會參酌當事人的書面和現場說明，釐清事實並充分討論後，台大決議余生並無抄襲，而是林（智堅）生抄襲且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位。

針對台大研議撤銷林智堅學，長期追蹤此事的媒體人「逆風的烏鴉」也在臉書，發表了7點看法，「其他等林智堅表態後再補」：

1.對這結果的決定一擊是余正煌。這讓陳明通和林智堅的套招變成缺口。

2.林智堅應該對台大審定結果已有心理準備，之前拒絕出席就是為此結果鋪哏。

3.因為有準備了，所以不致於因此退選。大概率會譴責台大和管中閔、蘇宏達，小然後拉長戰線打訴願和行政訴訟。

4.選舉多一個訴諸悲情的哏。

5.林智堅的劇本應該是把希望寄託在中華大。現在應該會更強力運作。

6.台大先公布，必定會給中華大學造成壓力。

7.中華大的情節比台大嚴重許多，但政治影響可能更大。結果還是難說。